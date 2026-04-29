miércoles 29  de  abril 2026
MÚSICA

Chiquis expone su lado más vulnerable en el álbum "Janney"

La californiana promete llevar al público en "un viaje" a lo largo de las 20 canciones del material, que describe como un disco "continuo" de 45 minutos

Fotografía del 23 de abril de 2026 de la cantante Chiquis posando durante una entrevista con EFE en Miami, Florida (EEUU).

Fotografía del 23 de abril de 2026 de la cantante Chiquis posando durante una entrevista con EFE en Miami, Florida (EEUU).

EFE/Alberto Boal

MIAMI.- La cantante Chiquis pausa sus discos del género mexicano de banda, del que es un icono en Estados Unidos, al lanzar este jueves Janney, un álbum que exhibe su lado más "vulnerable" con temas sobre la "sanación" y colaboraciones con Lila Downs y Jesse & Joy.

"Yo sabía que mucha gente iba a estar un poco, quizás, confundida, porque yo lo que canto es banda, pero esto también es muy real para mí, y yo llegué, o más bien volví y regresé a mi esencia, a través de un proceso de sanación, de decir: 'OK, esto de sanación va a ser toda la vida'", expuso en una entrevista con EFE en Miami.

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El disco, titulado con el nombre real de la artista, muestra el "lado más vulnerable" de Chiquis, hija de la fallecida Diva de la Banda, Jenni Rivera, y quien ha ganado tres veces el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Banda por Playlist (2020), Abeja reina (2022) y Diamantes (2024).

"Mi voz es mucho más suave en esta música. Es como un lado de mi voz que ni yo conocía. Gracias a la banda, que fue mi escuela, que aprendí, porque cantar banda no es nada fácil, pero a través de esa escuela encontré y nació esta voz que, yo creo, que quizás de cierta manera, tenía miedo de salir", apuntó.

Un "viaje por la sanación"

La californiana, nacida en Los Ángeles, promete llevar al público en "un viaje" a lo largo de las 20 canciones del material, que describe como un disco "continuo" de 45 minutos y "una aventura de sanación" para que "entiendan bien" lo que ella ha "sobrevivido".

"En su momento a mí también se me olvidó lo bueno que es la vida y también la esperanza, y por eso quise para mi gente que va a escuchar el disco, pero también para mí, poder soltar y contar este lado de mí que mucha gente no ha visto", resaltó la intérprete.

El álbum incluye Malibu, colaboración con el dúo mexicano Jesse & Joy sobre la alegría de vivir el presente, y Espíritu, tema con la cantautora mexicoestadounidense Lila Downs, conocida por mezclar géneros contemporáneos con sus raíces indígenas y música popular mexicana.

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La producción, el noveno álbum de estudio de Chiquis, es un sonido pop contemporáneo con matices de folk, cumbia y otros géneros.

Fluye entre español e inglés, y se lanza bajo su propio sello discográfico, Sweet Sound Records.

"Ya no le tengo miedo a la vida, ya no le tengo miedo al qué dirán, estoy haciendo lo que mi alma quiere hacer y antes estaba haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Ahorita estoy viviendo, estoy disfrutando el presente", enfatizó.

El rol de las mujeres latinas en la música

La también empresaria fue la presentadora la semana pasada de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, una gala en Miami que premió a artistas como Rosalía, Gloria Trevi, Ivy Queen, Julieta Venegas, Lola Índigo, Young Miko y Joy Huerta, de Jesse & Joy.

Chiquis destacó el "gran papel" de las mujeres en el auge de la música en español, una industria que logró su décimo año consecutivo de crecimiento en 2025 en Estados Unidos hasta un máximo de 1.000 millones de dólares en ingresos.

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La artista celebró que se derribe la idea "que ya nomás una mujer puede estar en cada género" como en la banda, pues se pensó por "mucho tiempo que esa música mexicana solamente los hombres pueden cantarla".

"Gracias a mi madre, Jenni Rivera, aunque no fuera mi mamá, yo sería fan de su música porque ella representa el poder de decir: 'Aunque me digan que no, yo les voy a mostrar que sí puedo'", concluyó.

FUENTE: EFE

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