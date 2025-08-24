domingo 24  de  agosto 2025
Chris Martin presenta a Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar en el estadio de Wembley

‎La participación de la Sinfónica, dirigida por Dudamel, se extenderá durante toda la residencia de Coldplay en Wembley

Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada.&nbsp;

AFP/Ethan Miller/ Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- ‎El emblemático estadio de Wembley, en Londres, fue escenario de un momento histórico para la música cuando Chris Martin, vocalista de Coldplay, presentó al director venezolano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, quienes abrieron la residencia de conciertos de la banda británica en el marco de su gira mundial Music of the Spheres.

‎“Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas. Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”, expresó Martin ante más de 80.000 espectadores, desatando una ovación que marcó el inicio de una colaboración sin precedentes.

‎La participación de la Sinfónica, dirigida por Dudamel, se extenderá durante toda la residencia de Coldplay en Wembley, hasta el 8 de septiembre, cuando la banda cierre oficialmente una gira que comenzó en 2022 y que se convirtió en una de las más exitosas de la última década.

Martin y Dudamel

‎No es la primera vez que Martin y Dudamel coinciden sobre un escenario. En 2016, el director venezolano condujo a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en el que participó Coldplay junto a Beyoncé y Bruno Mars.

Además, el cantante británico ha manifestado públicamente su admiración por el maestro. En una entrevista concedida a Billboard en 2024, Martin afirmó: “Te quiero, hermano. Gracias por ser una inspiración tan grande no solo para mí y la banda, sino para tantos jóvenes alrededor del mundo y en tus orquestas”.

‎El gesto de Chris Martin cobra un valor especial en un año en que El Sistema, programa musical fundado en Venezuela y cuna de la Orquesta Simón Bolívar, celebra medio siglo de trayectoria formando a miles de niños y jóvenes.

La presentación en Londres no solo representa un reconocimiento internacional, sino también una vitrina para la proyección global de la cultura venezolana.

