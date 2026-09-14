lunes 14  de  septiembre 2026
CINE

Chris Rock regresa como director con la comedia dramática "Misty Green"

La película está protagonizada por Rosalind Eleazar quien interpreta a una actriz fiestera, antes exitosa, y cuya carrera está en dificultades

En esta foto de archivo tomada el 15 de mayo de 2017, el estadounidense Chris Rock actúa en el escenario durante la gira Total Blackout Tour en Bass Concert Hall en Austin, Texas. Netflix transmitirá un evento en vivo por primera vez el próximo año con el actor y comediante.

En esta foto de archivo tomada el 15 de mayo de 2017, el estadounidense Chris Rock actúa en el escenario durante la gira Total Blackout Tour en Bass Concert Hall en Austin, Texas. Netflix transmitirá un evento en vivo por primera vez el próximo año con el actor y comediante.

AFP/Suzanne Cordeiro

TORONTO.- Luego de más de 10 años de no dirigir en cine, la estrella estadounidense del stand-up Chris Rock regresa con Misty Green, una comedia dramática sobre Hollywood, sin descartar su interés en producciones de otros géneros para seguir su carrera detrás de cámaras.

"Siempre seré un comediante", dijo Rock el domingo, un día después de la premiere mundial de su nueva cinta en el Festival Internacional de Toronto (TIFF).

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"El próximo (filme) puede ser supertenebroso o realmente disparatado", añadió. "Sea lo que sea, voy a tratar de hacerlo genial".

La última película dirigida por Rock fue la comedia romática Top Five, de 2014.

Misty Green está protagonizada por Rosalind Eleazar, conocida por su papel en la serie Caballos lentos, quien interpreta a una actriz fiestera, antes exitosa, y cuya carrera está en dificultades. Tiene poco dinero, está a punto de ser sacada de su apartamento y necesita un trabajo rápidamente.

La cinta está llena de apuntes hilarantes, pero su tono es serio mientras explora temas como el racismo institucional, el abuso de drogas y las trampas de la fama en Hollywood.

En la alfombra roja, antes del estreno, el legendario cómico dijo: "No debería tener que hacer lo mismo cada vez".

"Veamos cómo es el drama de Chris Rock", añadió.

Crítica y reparto

La revista estadounidense Variety calificó a Misty Green de "la mejor película sobre Hollywood en años" y la actuación de Eleazar ha sido reconocida por la crítica.

La británica, que actúa al lado de renombrados actores como Adam Driver, Anna Kendrick o el mismo Chris Rock, dijo a los medios que tuvo miedo de que su participación en el reparto pudiera ahuyentar a otras estrellas.

"Hay muchos nombres más grandes que el mío que podrían haber tomado este papel", dijo al mencionar que algunos actores podrían haber pensado que "esto no valía la pena".

Rock dijo el domingo que sus películas "han ido mejorando progresivamente", pero no quiso comprometerse con lo que podría venir después. "No voy a atarme a nada", apuntó.

FUENTE: Con información de AFP

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