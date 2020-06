Chrissy Teigen se despide de sus implantes mamarios

"La cirugía fue genial! la nota que desperté es la mejor parte absolutamente", escribió en su cuenta de Twitter.

Embed

El pasado 26 de mayo Teigen indicó en su cuenta de Instagram que se había sometido a una prueba de COVID-19 para luego proceder a la cirugía mamaria.

"Hola, hola. Así que me practiqué una prueba de COVID-19, ya que pronto me someteré a una cirugía. Mucha gente es comprensiblemente curiosa (¡y entrometida!), Así que lo diré aquí: ¡me sacan los implantes! Han sido geniales para mí durante muchos años, pero ya lo superé. ¡Me gustaría poder cerrar un vestido de mi talla, acostarme boca abajo con puro confort!", escribió la esposa de John Legend, quien pidió que no se preocuparan por ella, ya que la decisión no atiende a un problema de salud.

Embed

Tras dar a conocer su motivo personal, a casi dos millones de seguidores les gustó la decisión de la modelo.

En estos momentos, Teigen se encuentra en su casa acompañada por su esposo Legend y sus hijos Luna Simone Stephens y Miles Theodore Stephens.