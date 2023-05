Christian Nodal asegura que no tiene relación con J Balvin

Recientemente, Nodal hizo mención a ese capítulo de su vida asegurando que de aquel momento solo se llevó la impresión de que hay personas que no dicen ser lo que promueven.

"Sí hablé con él pero, la verdad, siento que hay personas reales y personas falsas. Me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, lo tomo por hecho", dijo en intérprete de Botella tras botella en el show de Youtube Tirando bola.

Nodal recordó que la situación fue desagradable y que en ese entonces se encontraba pasando por un momento emocional muy complicado.

"Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no conoces a la persona... si yo no te conozco, no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de pedo (molestar). Estaba en una etapa muy mala de mi vida, y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo", aseveró.

Igualmente, Christian destacó que en aquella época decidió no ser objeto de burla para nadie. "Yo ya venía como 'no voy a hacer el meme de nadie más', menos de un wey que tiene un chingón de millones, ni lo topo, ni lo conozco, ni nada y pues me le fui encima", reflexionó.

Aprovechó la oportunidad para dejar claro que él no tiene ningún tipo de relación con J Balvin actualmente. "Ya todo bien, ya está bloqueado".

El conflicto

La riña entre Christian Nodal y J Balvin inició hace aproximadamente un año, cuando el colombiano subió a sus redes sociales una foto en la que se comparaba con el mexicano y escribió: “Encuentra las diferencias”.

A Nodal no le causó gracia el collage y respondió a Balvin diciendo: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”.

Sin embargo, el conflicto se avivó aún más cuando J Balvin utilizó una frase de Session #49 de Bizarrap con Residente que dice: “Ya está bien, esto sólo fue pa’ divertirme”, y posteriormente subió un video en el que se le vía un filtro que le tatuaba la cara con el nombre de Belinda. “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, agregó haciendo referencia a la actriz y cantante mexicana, expareja de Nodal.

J Balvin culminó diciendo que había amanecido bromista.

“Yo también amanecí bromista”, respondió Nodal en una historia en la que de fondo se escuchaba la Session #49. Minutos más tarde subió un video diciendo: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”.

“No tiene nada de coherente que tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí. Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una momento muy feo que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, cuestionó.

FUENTE: REDACCIÓN