lunes 11  de  mayo 2026
POLÉMICA

Dua Lipa demanda a Samsung por uso no autorizado de su imagen

La cantante de Training Season alega que la compañía utilizó una fotografía suya en el frente de las cajas de cartón que contenían televisores

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La superestrella pop Dua Lipa presentó una demanda por 15 millones de dólares contra Samsung, alegando que la compañía utilizó su imagen para vender televisores sin su consentimiento ni compensación, según documentos presentados en el Distrito Central de California y revisados por Entertainment Weekly.

De acuerdo con el medio, la cantante de Training Season afirma que la empresa de productos electrónicos utilizó una fotografía suya en el frente de las cajas de cartón que contenían televisores Samsung. La imagen, protegida por derechos de autor, habría sido utilizada sin su conocimiento.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 21 de febrero de 2019, Tom Brady y Gisele Bündchen asisten a la gala Hollywood For Science 2019 en Los Ángeles, California. Brady y Bundchen solicitaron el divorcio el 28 de octubre de 2022, poniendo fin a su matrimonio de 13 años.
CELEBRIDADES

Tom Brady dedica emotivos mensajes a las madres de sus hijos
Algunos de los cuadros de la exposición de pintura Isabel I: Reina y corte en Philip Mould & Co en Londres.
REALEZA

Exhiben en Inglaterra lienzos inéditos de la reina Isabel I

Cuando la cantante se enteró de esto alrededor de junio de 2025, explican, solicitó a Samsung que dejara de usar su imagen, pero la demanda alega que la compañía rechazó la solicitud.

Detalles de la demanda

"La copia y distribución de la imagen de Dua Lipa por parte de Samsung constituyen una infracción deliberada de derechos de autor y marca registrada, y una violación del derecho a la imagen de la Sra. Lipa, diseñada para capitalizar indebidamente su éxito, ganado con tanto esfuerzo, para promocionar y vender los productos de Samsung", afirma la demanda.

La demanda añade que la respuesta de Samsung a la solicitud de Lipa fue despectiva e insensible, y que el televisor y su empaque aún se encuentran en el mercado y se venden en todo el país.

Por ello, afirma, la empresa se ha beneficiado y continúa beneficiándose enormemente de la impresión de que la cantante ha promocionado los televisores, cuando en realidad no lo ha hecho.

Según los documentos presentados, Lipa posee los derechos de autor de la imagen utilizada en el embalaje de Samsung, una fotografía que fue tomada entre bastidores en el festival Austin City Limits en 2024.

Temas
Te puede interesar

Mister Global Cuba 2026 inicia competencia con imposición oficial de bandas en Miami

Joven cineasta Ethan Malka triunfa en muestra estudiantil en The Palm Beaches

Paralía trae la cocina tradicional griega y turca a Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Conflicto

Trump considera "totalmente inaceptable" respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU: "No se reirán más"

Imagen referencial.
INDUSTRIA AéREA

¿Por qué Spirit Airlines llegó al colapso total?

Chamorro afirma que las concesiones mineras otorgadas a China serán revertidas, pues resultarían ilegales cuando se dé la etapa de la transición democrátoca en Nicaragua. (Página Oficial)
NICARAGUA

Daniel Ortega acelera su final al desafiar directamente a EEUU

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) realiza operaciones de bloqueo estadounidenses en el mar Arábigo.
Conflicto

Trump afirma que EEUU necesitaría solo dos semanas para atacar "objetivos restantes" en Irán

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.
INICIATIVA

¿Podría Miami tener un segundo aeropuerto? La propuesta se abre camino

Te puede interesar

Imagen referencial de un helicóptero intentando sofocar las llamas.
EMERGENCIA

Humo, evacuaciones y tensión por incendio de gran magnitud en el oeste del sur de Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk.  
TECNOLOGíA

Director ejecutivo de Microsoft testifica en trascendental juicio contra misión OpenAI

Cira Quiñones Lewis, presunta responsable en este caso.
SUCESO

Tragedia en la I-75 deja dos fallecidas, una bebé en estado crítico y una mujer arrestada

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton
JUICIO

Sospechoso de intentar asesinar a Trump en gala de prensa se declara no culpable

La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro desde diciembre de 2025.
BIENES RAíCES

Venta de viviendas usadas en EEUU sigue tendencia al alza en abril