Dua Lipa demanda a Samsung por uso no autorizado de su imagen

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La superestrella pop Dua Lipa presentó una demanda por 15 millones de dólares contra Samsung, alegando que la compañía utilizó su imagen para vender televisores sin su consentimiento ni compensación, según documentos presentados en el Distrito Central de California y revisados por Entertainment Weekly.

De acuerdo con el medio, la cantante de Training Season afirma que la empresa de productos electrónicos utilizó una fotografía suya en el frente de las cajas de cartón que contenían televisores Samsung. La imagen, protegida por derechos de autor, habría sido utilizada sin su conocimiento.

Cuando la cantante se enteró de esto alrededor de junio de 2025, explican, solicitó a Samsung que dejara de usar su imagen, pero la demanda alega que la compañía rechazó la solicitud.

Detalles de la demanda

"La copia y distribución de la imagen de Dua Lipa por parte de Samsung constituyen una infracción deliberada de derechos de autor y marca registrada, y una violación del derecho a la imagen de la Sra. Lipa, diseñada para capitalizar indebidamente su éxito, ganado con tanto esfuerzo, para promocionar y vender los productos de Samsung", afirma la demanda.

La demanda añade que la respuesta de Samsung a la solicitud de Lipa fue despectiva e insensible, y que el televisor y su empaque aún se encuentran en el mercado y se venden en todo el país.

Por ello, afirma, la empresa se ha beneficiado y continúa beneficiándose enormemente de la impresión de que la cantante ha promocionado los televisores, cuando en realidad no lo ha hecho.

Según los documentos presentados, Lipa posee los derechos de autor de la imagen utilizada en el embalaje de Samsung, una fotografía que fue tomada entre bastidores en el festival Austin City Limits en 2024.