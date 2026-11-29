El cantante Christian Nodal se dirige a los medios durante una rueda de prensa en septiembre de 2025, en Bogotá.

MIAMI.- Luego de haber anunciado un retiro "hasta nuevo aviso" de los escenarios en días recientes, ahora Christian Nodal emprendió una nueva ofensiva legal para recuperar el control comercial de su nombre artístico, cuyos derechos pertenecen a su padre, Jesús Jaime González Terrazas, reportó la prensa especializada.

El cantante presentó seis solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger su identidad en distintas actividades profesionales y comerciales.

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La disputa tiene su origen en los registros realizados cuando el intérprete todavía era menor de edad. Según los documentos difundidos, Christian Nodal, quien cumple 28 años en enero, busca que se reconozcan sus derechos sobre el nombre que utiliza artísticamente desde el 1 de noviembre de 2014.

Las solicitudes abarcan las clases 9, 16, 25, 35, 38 y 41, que comprenden desde discos, videos y contenidos digitales hasta ropa, artículos promocionales, publicidad, servicios de transmisión, conciertos y espectáculos en vivo.

El proceso enfrenta obstáculos porque su padre ya cuenta con registros vigentes en algunas de estas categorías, incluidas las relacionadas con música, actividades comerciales y prendas de vestir.

Además, el equipo legal del cantante presentó una oposición de 128 páginas contra un trámite de registro de la marca en la clase 16, relacionada con materiales impresos y editoriales.

Este conflicto por la propiedad y explotación comercial de su identidad artística se ha convertido en uno de los principales motivos del distanciamiento entre padre e hijo.

La relación, que durante años estuvo marcada por la colaboración profesional de González Terrazas en el desarrollo de la carrera de Nodal, se ha deteriorado ante las diferencias sobre quién debe controlar y administrar los derechos de una marca que representa el nombre del intérprete.

Por tanto, lo que comenzó como una sociedad familiar para impulsar la trayectoria musical de Christian Nodal se ha transformado en una batalla legal por el control de su identidad artística y las ganancias económicas que genera.