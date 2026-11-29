El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a la Abadía de Westminster en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III y Camilla, reina consorte de Gran Bretaña.

MIAMI.- El príncipe Harry y el rey Carlos III de Inglaterra habrían protagonizado un encuentro privado y discreto en Escocia, en un nuevo acercamiento familiar después de varios años marcados por la distancia y las diferencias entre ambos, según versiones publicadas en la prensa británica.

El monarca invitó a su hijo menor a pasar un tiempo juntos en la finca de Balmoral, en Aberdeenshire, durante el fin de semana del 17 de octubre, según publicó The Sun on Sunday

LETRAS Richard Bueno Hudson explora la otra cara de Nueva York con debut en la novela negra

La reunión, que habría transcurrido sin la presencia de la reina Camila, Meghan Markle ni los hijos de la pareja, Archie y Lilibet, no fue divulgada públicamente hasta que trascendieron las informaciones este fin de semana.

De confirmarse, sería el primer encuentro entre padre e hijo desde el regreso de Harry al Reino Unido, después de seis años viviendo en California.

De acuerdo con el tabloide británico, Carlos III se encontraba en Birkhall, su residencia privada dentro de la extensa propiedad de Balmoral, que abarca unas 50.000 acres. El castillo y parte de los terrenos principales estaban abiertos al público durante esas fechas, por lo que el rey habría optado por permanecer en su refugio particular.

Aunque no han trascendido detalles sobre la conversación ni los posibles acuerdos, una fuente citada por The Sun on Sunday aseguró que existe interés en mantener una relación cordial entre ambos.

"Hay un deseo de mantener las buenas relaciones", señaló el informante a ese medio.

Antecedentes

El supuesto encuentro se produciría después de otra reunión familiar celebrada en julio en Highgrove, la residencia privada del monarca en Gloucestershire. En aquella ocasión, Harry, Meghan y sus dos hijos compartieron tiempo con el rey y la reina Camila, un mes antes de que la familia se trasladara nuevamente al Reino Unido, según la publicación.

La visita a Highgrove tuvo un significado especial, pues habría permitido a Carlos III reencontrarse en persona con sus nietos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, después de más de cuatro años sin verlos. En ese momento, el Palacio de Buckingham describió la cita como un "asunto familiar privado", reseñó la prensa especializada.

Antes de ese encuentro, Harry y Meghan no habían viajado juntos al Reino Unido desde 2022, cuando asistieron al funeral de la reina Isabel II. Desde entonces, la relación del duque de Sussex con la familia real ha estado marcada por tensiones públicas, sobre todo después de su decisión de abandonar sus funciones oficiales y trasladarse a Estados Unidos.

El Palacio de Buckingham aún no ha confirmado ni negado la supuesta reunión en Escocia. Pero un portavoz de la institución declinó hacer comentarios sobre las versiones publicadas por la prensa británica.