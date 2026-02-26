jueves 26  de  febrero 2026
MÚSICA

Confirman actuación de Rubén Blades en Festival de Jazz de Vitoria de España

El álbum Fotografías continúa el ciclo de Rubén Blades junto a Roberto Delgado y la Orquesta de Panamá

El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

Europa Press/Ricardo Rubio

VITORIA.- El cantante panameño Rubén Blades comenzará su próxima gira por España en el Festival de Jazz de Vitoria, donde ofrecerá un concierto el 17 de julio con la banda de Roberto Delgado, formada por una veintena de músicos.

Vitoria "consigue traer a una gran estrella que, sin duda, regalará una noche inolvidable" con su último disco, Fotografías, además de recordar clásicos como Pedro Navaja, Decisiones y Amor y Control, entre otros temas famosos, informó el festival este jueves.

Lee además
El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).
DUELO

"A pesar de los pesares": Rubén Blades despide a Willie Colón tras su muerte
Willie Colón en el escenario del Grand Slam Party Latino en el Marlins Park el 5 de diciembre de 2015 en Miami, Florida.
DUELO

Artistas reaccionan a muerte de Willie Colón, maestro de la salsa

El álbum Fotografías continúa el ciclo de Blades junto a Roberto Delgado y la Orquesta de Panamá. Según el artista, la banda demuestra su versatilidad al interpretar diversos formatos: dos trompetas, tres trombones, orquesta y big band.

Trayectoria artística

Blades es una de las personalidades más activas de la cultura hispanoamericana desde que debutara, en 1970, como cantante y compositor. Sus álbumes emblemáticos de salsa afrocubana clásica incorporan influencias del rock, el jazz y sonidos de todo el mundo, según un comunicado.

Ha colaborado con artistas de todos los estilos musicales y ha compuesto cientos de canciones, reconocidas por sus letras elocuentes y de fuerte contenido social, personajes coloridos y melodías memorables.

El músico centroamericano ha ganado 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, el último de ellos por el mejor Álbum de Salsa con Fotografías. Además, ha participado ocho temporadas en la serie de AMC Fear the Walking Dead, lo que le valió una candidatura al Imagen Award de mejor actor de reparto.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años

Christian Nodal expone detalles de la batalla legal por manutención de Inti

Shakira vuelve a España a tres años de separarse de Gerard Piqué

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Te puede interesar

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Por Daniel Castropé
Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU

María Corina Machado delineó siete aspectos de acción en sus palabras del 19 de enero de 2025. 
ACOSO

María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"