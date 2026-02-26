Confirman actuación de Rubén Blades en Festival de Jazz de Vitoria de España

El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).

VITORIA.- El cantante panameño Rubén Blades comenzará su próxima gira por España en el Festival de Jazz de Vitoria, donde ofrecerá un concierto el 17 de julio con la banda de Roberto Delgado, formada por una veintena de músicos.

Vitoria "consigue traer a una gran estrella que, sin duda, regalará una noche inolvidable" con su último disco, Fotografías, además de recordar clásicos como Pedro Navaja, Decisiones y Amor y Control, entre otros temas famosos, informó el festival este jueves.

El álbum Fotografías continúa el ciclo de Blades junto a Roberto Delgado y la Orquesta de Panamá. Según el artista, la banda demuestra su versatilidad al interpretar diversos formatos: dos trompetas, tres trombones, orquesta y big band.

Trayectoria artística

Blades es una de las personalidades más activas de la cultura hispanoamericana desde que debutara, en 1970, como cantante y compositor. Sus álbumes emblemáticos de salsa afrocubana clásica incorporan influencias del rock, el jazz y sonidos de todo el mundo, según un comunicado.

Ha colaborado con artistas de todos los estilos musicales y ha compuesto cientos de canciones, reconocidas por sus letras elocuentes y de fuerte contenido social, personajes coloridos y melodías memorables.

El músico centroamericano ha ganado 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, el último de ellos por el mejor Álbum de Salsa con Fotografías. Además, ha participado ocho temporadas en la serie de AMC Fear the Walking Dead, lo que le valió una candidatura al Imagen Award de mejor actor de reparto.

FUENTE: EFE