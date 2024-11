Christian Nodal reacciona a las declaraciones de Cazzu

"Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia de todo eso tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi exrelación es algo muy grave y feo y pues sí yo creo que hay que cuidar muy bien las historias. Yo soy muchas cosas, pero no infiel", dijo.

"Tengo que defender mi parte"

Asimismo, rechazó que la hija de Pepe Aguilar sea señalada como una 'amante'.

"De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que insinuó mi ex. Jamás fue mi amante", aseveró.

En este sentido, Nodal manifestó que el proceso ha sido difícil para todas las partes, pero que desea que la controversia termine, pues no le gusta verse involucrado en chismes.

"Todo este proceso ha sido bastante difícil, yo creo que para todos, las familias de todos lados han salido involucradas, o sea gente que no tiene nada que ver ha salido involucrado aquí. Ha sido difícil para la familia de todos, ha sido difícil para todos y qué pena que terminen en cosas así porque, como les digo, no me gusta estar dando de qué hablar a cada rato".

"Yo soy músico, soy cantante, no me gusta salir a cada rato con chismes y eso, no está en mi poder esas cosas. Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de una relación, nadie de las tres personas, y a mí me toca defender la parte de mi esposa, tengo que defender mi parte".

Igualmente, Christian Nodal afirmó que al momento de comunicar la ruptura al público, él estaba en una relación y se lo hizo saber a la trapera.

"Se le hizo saber a ella: ‘ey, yo estoy saliendo con alguien más, saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas’".

Palabras de Cazzu

Tras cinco meses de la inesperada ruptura de Cazzu y Christian Nodal, la intérprete argentina ha roto el silencio para abordar las especulaciones sobre el polémico romance y posterior matrimonio que el padre de su hija Inti y la cantante mexicana Ángela Aguilar desarrollaron.

Durante su participación en el programa PLP del canal de Youtube Luzu TV, Julieta Emilia Cazzuchelli desmintió las recientes declaraciones de la integrante de la dinastía Aguilar, quien aseguró al diario ABC News que: "Todos los involucrados sabían de ello (la relación de Ángela y Christian) antes de que se hiciera pública. Todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página".

Sin embargo, Cazzu aprovechó el momento para desmentir lo dicho y explicó que cuando Nodal puso fin a su relación le dio una razón diferente y negó que la dejaba por otra persona.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más y la respuesta fue no; y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, que fue a través de redes”.