Christian Nodal reaparece en redes luego del nacimiento de su hija

Sin embargo, lo que quizá llama más la atención es su cara debido a que ya se nota que el tratamiento al que se sometió para eliminar los tatuajes que se hizo están haciendo el efecto deseado. La respuesta de sus seguidores ha sido totalmente positiva, celebrando que el artista se está cuidando y que tanto su hija como su pareja, la cantante argentina Cazzu, son seres positivos en su vida.

Christian Nodal Christian Nodal. Captura de pantalla/Instagram/@nodal

Christian Nodal elimina sus tatuajes

Nodal aseguró, tras anunciar que Cazzu estaba embarazada, que estaba preparado para la paternidad, una etapa en su vida que no solo llega con más responsabilidades sino también con decisiones personales que replantean cada una de sus acciones; por ello, el interprete señaló que borraría los tatuajes de su cara.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?", señaló durante una entrevista en el programa de televisión Lo sé todo, en Colombia.

No obstante, el proceso no es sencillo. Semanas después confesó en el podcast Escuela de nada que es un tratamiento doloroso. “A mí me dolió muchísimo más (quitarme los tatuajes) que ponérmelos; lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como quince minutos; pero es muy doloroso, es un proceso muy doloroso y cansado”.

Asimismo, aseguró que el proceso es lento, y no se borran en la primera sesión sino que se debe pasar por varias para lograr el resultado deseado. “Me dolió muchísimo, y para lo que se fue, todavía están bien visibles”.