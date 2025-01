Cinco anécdotas que no conoce de Lola Flores, La Faraona

A propósito de esta fecha, DIARIO LAS AMÉRICAS recuerda cinco anécdotas sobre La Faraona.

Conquistar América

Tuvieron que pasar 12 años -desde su debut - para que La Faraona llevara su talento a otro continente: América. Tras mudarse a Madrid en la década de los 40', con el fin de buscar el éxito artístico, en 1951 la productora española Suevia Films la contrató y Lola Flores firmó un acuerdo exclusivo por tres años que incluía una gira en América.

Embed

Los pendientes perdidos

En una actuación en el programa de José María Íñigo Esta noche, fiesta, la intérprete de Ay pena, penita, pena perdió un pendiente mientras actuaba. Al terminar su espectáculo, dejó claro lo ocurrido. "Perdón, pero se me ha caído un pendiente enorme. Bueno, ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó. Muchas gracias de todo corazón, pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder, eh, por favor", dijo en plena transmisión.

Embed

Lola Flores no es de Franco

Según el portal Mujer Hoy, un 18 de julio expresó un mensaje al dictador Francisco Franco. "Yo no soy de Franco, soy de España"; sin embargo, en una entrevista, disponible en YouTube, dejó claro el respeto que tenía hacia el expresidente de España.

"España para mí es España, es mi madre, es mi vida, es mi raza, es mi gente. España, no lo digo por política, ni porque yo viviera con el señor Franco... al señor Franco le tengo un respeto imponente porque yo sin saber de política, sin saber si su política fue mala o buena -eso, allá los políticos-, yo viví con mucha paz y yo le tengo un respeto a ese señor porque me he criado con él y mis hijos han ido al colegio con él. Estábamos seguros, no teníamos que poner cierres fuertes en las puertas, ni que te quitaran el bolso por las calles, ni nada. Yo estaba, pues, contenta y ojalá ese señor hubiese tenido 50 años, en vez de la edad que tenía, porque hubiera durado un poco más", opinó la artista y madre de Lolita, Antonio y Rosario.

Embed

"Si me queréis, irse"

El 25 de agosto de 1983, la hija mayor de La Faraona se dio el 'sí quiero' con el argentino Guillermo Furiase, en la ciudad de Marbella. Días antes de la ceremonia, Lola invitó en televisión a toda la fanaticada a que acudiera a la iglesia; lo que no esperaban los Flores es que literalmente el público asistiría a la invitación, al punto de colapsar el lugar.

"Mi hija no se puede casar así, si me queréis, ¡'irse, irse'!", exhortó Lola Flores a la multitud.

Embed

Centenario en España

Cuando se cumplió el centenario de Lola Flores, el 21 de enero de 2023, miles de vecinos de Jerez de la Frontera se unieron en una fiesta popular para celebrar la fecha.

"Casi 3.000 personas, según estimaciones de la Policía, se reunieron este mediodía justo al costado del que será el futuro Centro de Interpretación de Lola Flores para festejar con flamenco y muchas flores el pistoletazo oficial del año del centenario de su nacimiento. No fueron tantos jerezanos como en la boda de Lolita (5.000, según las crónicas de la prensa rosa del momento), pero aquí el archiconocido “si me queréis, irse” era al revés. El Ayuntamiento intentó reunir a la mayor cantidad posible de personas que quisieran y admirasen a la folclórica y eso que ya solo los más mayores podían presumir de haberla conocido", reseñó El País.