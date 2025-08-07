"Cinco Letras", el regreso más íntimo de Srta. Dayana

Grabado en un antiguo monasterio y nacido desde la vulnerabilidad, este nuevo sencillo marca un giro artístico para la cantante cubana

Srta. Dayana sorprende con una propuesta visual y musical distinta a todo lo que ha presentado hasta ahora. Su nuevo sencillo, titulado "Cinco Letras ", viene acompañado de un videoclip sobrio, elegante y profundamente emocional, que muestra una faceta mucho más íntima de la artista. Lejos del ritmo urbano que la caracteriza, ofrece un viaje emocional cargado de introspección y sinceridad.

“Quería una imagen bien sobria para este video, sin cambios de locación ni de vestuario. Algo que visualmente fuera interesante, pero respetando el protagonismo de la canción. Porque para mí lo más importante es que el público se concentre en el mensaje;” explicó la intérprete en exclusiva para Diario Las Américas.

La producción musical estuvo a cargo de Anarkiologo DJ y la dirección general de la pieza fue de Miguel Ángel Production, con quien Dayana ya había trabajado anteriormente en el videoclip de Bonita. Desde un inicio, tuvo claro que el escenario ideal sería el Antiguo Monasterio Español, localizado en North Miami Beach, un lugar que describe como majestuoso y místico, perfecto para capturar la esencia del tema y la energía de esta etapa tan íntima para la artista.

“La canción fue escrita en un momento crucial para mí.” A pocos meses de dar a luz a Victoria, sin tener idea de cómo sería retomar mi carrera siendo madre, y lidiando con muchos cambios y reestructuraciones en el plano profesional”, recuerda.

Curiosamente, el video fue grabado cuando ya estaba embarazada de su segunda hija, Lorelys, con casi tres meses de gestación y el lanzamiento llega ahora, cuando su segunda hija ya tiene poco más de tres meses de nacida. “Ha sido un proyecto que tardó tres años en salir a la luz, pero creo que este era el momento ideal”, confiesa Dayana.

La emoción también estuvo presente en el recuerdo de su abuela: “Lo único que lamento es que mi abuela, mami Lola, no lo pudo ver. Le brillaban los ojitos como adolescente enamorada cuando le llevábamos mariachis. Estoy segura de que así mismo le brillarían los ojitos viendo este video”, agregó.

A pesar de alejarse del estilo musical por el que es más conocida, Srta Dayana se entrega por completo en esta nueva etapa: “Es un estilo, un género y una temática muy diferente a cualquier otra cosa que me hayan visto hacer antes. Espero que se lo disfruten tanto como yo me disfruté todo el proceso creativo, y que hagan suya esta canción”.

“Cinco Letras” no solo representa una nueva propuesta artística, sino también un testimonio de resiliencia, madurez y conexión con la vida real. Una carta abierta desde el corazón que, sin duda, resonará con quienes se permitan sentirla.

Srta. Dayana regresará a los escenarios tras su segundo embarazo el próximo 9 de agosto, con una presentación especial en El Patio de Robertico de Kendall . Los ticket para la ocasión ya se encuentran a la venta y el concierto promete marcar no solo el reencuentro con su público, sino también el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.