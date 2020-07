Cinco recetas para celebrar el Día Nacional de la Parrilla

Sopes de costillitas de cerdo ahumadas

Roberto Mezanava, maestro de la barbacoa, de Nashville, Tennessee presenta esta receta que requiere de los siguientes ingredientes: Costillitas de Cerdo (aproximadamente 4.5 lbs), 1 taza de mezcla de condimentos, 6 sopes, 1 taza de “gatos”, 2 tazas de “frijoles negros con chorizo”, 1 lb. de queso fresco y 1 bolsa de astillas de madera de nogal (madera dura o bolitas dependiendo del asador para ahumar que tengas en casa).

Para conocer la preparación, puedes ingresar a Pork es Sabor.

Asado de lomo de cerdo a la parrilla con mostaza y azúcar morena y chimichurri de piña

Ana Quincoces, chef reconocida, empresaria en la industria alimentaria y autora de libros de cocina plantea que este plato requiere de 3 lbs. de asado de lomo de cerdo, ½ taza de aceite de oliva, 3 cucharadas de azúcar morena, 2 cucharadas de mostaza Dijon, 3 cucharadas de salsa de soya o tamari, 1 cucharada de ralladura de limón, 4 dientes de ajo picados, 1 cucharadita de sal o más al gusto y pimienta negra recién molida al gusto.

La preparación del asado de lomo de cerdo está disponible en la página de Pork es Sabor.

Tacos de pork belly adobada

Wesley Avila, famoso chef y fundador de Guerrilla Tacos en Los Angeles, y autor del libro de cocina Guerrilla Tacos: Recipes from the streets of LA (Guerrilla Tacos: recetas de las calles de Los Ángeles), indica cómo preparar tacos de pork belly adobada.

Según la chef Avila, esta preparación es ideal para que los niños puedan disfrutar. Para conocer sus ingredientes y procedimiento, Wesley explica el paso a paso en Pork es Sabor.

Costillas traseras de cerdo al pastor

Richard Sandoval, chef y empresario gastronómico global, y propietario del restaurante Maya en la ciudad de Nueva York, indica que para este tipo de receta se necesitan de dos a tres horas de cocción.

En Pork es Sabor, puedes conocer cómo hacer el plato en casa.

Bistec de espaldilla de cerdo a la parrilla con adobo de guajillo

Bistec de espaldilla de cerdo a la parrilla con adobo de guajillo. Servidos con salsa barbacoa “Guagua” y ensalada de sandía con queso fresco es un plato que propone Jose Mendin, cinco veces semifinalista de James Beard, chef y propietario de Pubbelly Sushi y La Placita en Miami.

Su preparación requiere de 30 minutos. Si deseas conocer los ingredientes y el proceso de cocción, en Pork es Sabor el chef Beard lo detalla.