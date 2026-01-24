sábado 24  de  enero 2026
CINE

Cineasta Kleber Mendonça habla sobre el filme "El agente secreto"

Kleber Mendonça relaciona el buen momento de la industria cinematográfica brasileña con el regreso al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2023

Los nominados a Mejor Película El Agente Secreto durante el anuncio de nominaciones a los 98.º Premios de la Academia en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, el 22 de enero de 2026.

Los nominados a Mejor Película "El Agente Secreto" durante el anuncio de nominaciones a los 98.º Premios de la Academia en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, el 22 de enero de 2026.

AFP/Valerie Macon

BRASILIA.- Recién nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, la película brasileña El agente secreto resuena hoy en el mundo por su historia universal "del uso de poder para aplastar a la gente", afirma su director, el cineasta Kleber Mendonça, en entrevista con la AFP.

Después de Aún estoy aquí, ganadora del Óscar al mejor filme extranjero en 2025, una nueva cinta sobre la dictadura brasileña (1964-1985), atrae los focos de Hollywood con candidaturas a mejor película, mejor película internacional, mejor actor (Wagner Moura) y mejor casting, tras recibir ya dos Golden Globes, entre otros premios.

Lee además
Festival Anual del Chocolate en el Fairchild Tropical Botanic Gardens.
GASTRONOMÍA

Fairchild Tropical Botanic Gardens celebra el Festival Anual del Chocolate
La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
CELEBRIDADES

Donatella Versace rinde homenaje a Valentino durante velorio en Roma

Kleber Mendonça (Aquarius, Bacurau) relaciona el buen momento de la industria cinematográfica brasileña con el regreso al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, después de que "la cultura fue extinguida en Brasil" bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Mendonça habló con la AFP en teleconferencia desde Recife, la ciudad del noreste de Brasil donde nació en 1968 y donde el jueves recibió la buena nueva desde Los Ángeles.

En Recife, escenario clave de sus películas, es donde Wagner Moura encarna a un profesor universitario recién llegado de Sao Paulo que no sabe que es buscado por sicarios ligados al régimen militar.

Embed

Entrevista

A continuación, extractos de la entrevista, editados para una mejor comprensión.

PREGUNTA: ¿Qué explica este momento positivo para el cine brasileño?

RESPUESTA: "El cine brasileño volvió a conectarse a la corriente con la elección de Lula en 2022, después de cuatro años en los que la cultura, en términos prácticos, fue extinguida en Brasil. El Ministerio de Cultura fue eliminado. Todos los mecanismos para su fomento fueron desactivados.

También creo que sucedió una gran alquimia: tenemos dos películas que fueron muy bien recibidas en Brasil y en el ámbito internacional. Aún estoy aquí y El agente secreto se convirtió en un escaparate del cine brasileño".

P: Ambas películas abordan la última dictadura militar en Brasil. ¿Por qué esas historias resuenan tanto en el exterior?

R: "Cualquier historia sobre el uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal.

Embed

El mundo de hoy es el mismo mundo de guerras, invasiones, robos de tierras, uso de poder militar o personal, agresiones y batallas, no es novedad. Lo que impacta es que se siguen cometiendo los mismos errores de siempre.

Cuando escribí El agente secreto inicialmente pensé que iba a estar aislado en 1977, pero empecé a darme cuenta de que la película hablaba mucho sobre la lógica de Brasil en 2019, 2020, 2021 (bajo Bolsonaro ndlr). Una lógica atraída por el pasado. En plena democracia del siglo XXI, un grupo de políticos decidió reeditar la iconografía, las palabras, las maneras y la falta de ética del régimen militar".

P: ¿Cómo ha sido vista la cinta en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump es criticado por ataques a las libertades y su política contra los inmigrantes?

R: "La reacción es muy fuerte. La película tiene la capacidad de que muchas personas en los Estados Unidos contemporáneos se identifiquen con la historia del filme.

Creo que la reacción pasa mucho por el momento histórico por el que está pasando Estados Unidos. Al mismo tiempo es muy emotiva".

Moura está "donde debería estar"

P: Lula dijo que "El agente secreto" es "una película esencial para no dejar caer en el olvido la violencia de la dictadura". ¿El cine tiene un papel político a desempeñar?

R: "No veo una obligación de hacer películas políticas.

Si haces una película o cuentas una historia de manera honesta, franca y con conocimiento, probablemente ayudará a una mejor comprensión del país o la sociedad.

Mis películas han contribuido al debate de alguna forma pero no fueron diseñadas para eso".

P: Wagner Moura (Guerra civil, Tropa de élite participa por primera vez en una de sus películas ¿Puede ganar el Óscar a mejor actor?

R: "Es un gran actor, un gran artista y una gran persona. Y está exactamente en el lugar donde debería estar".

P: Usted ha sido muy abierto en sus posicionamientos políticos. ¿Ve el cine como una forma de resistencia?

R: "No hago películas para que sean estándar de resistencia, pero creo que el arte, la expresión artística puede funcionar muy bien como una pieza de resistencia".

Temas
Te puede interesar

Dj explica cómo fue el baile de Victoria Beckham en la boda de su hijo

Vuelven los "Viernes Culturales" al Parque Domino en la Pequeña Habana

Harry Styles revela las canciones que integran "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

Los abrigos, las botas, las bufandas y hasta los guantes resaltan por estos días en el vestuario de los residentes de Miami. 
FLORIDA

El frío regresa a Miami, es hora de sacar el abrigo

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

Te puede interesar

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

Por Sofía Nederr
El padre Castor José, sacerdote camagüeyano, y una de las voces más contestarias dentro de Cuba.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Sacerdote Castor José: "En Cuba no tenemos paz, aunque no haya balas"

Los abrigos, las botas, las bufandas y hasta los guantes resaltan por estos días en el vestuario de los residentes de Miami. 
FLORIDA

El frío regresa a Miami, es hora de sacar el abrigo

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero