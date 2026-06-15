Cineasta Alexandr Sokúrov pide fin de censura cinematográfica en Rusia

Los edificios del Centro Internacional de Negocios de Moscú (Moskva City) se ven al fondo detrás del Kremlin en el centro de Moscú.

MOSCÚ.- El aclamado director de cine ruso Alexandr Sokúrov ha escrito una carta abierta dirigida al oscarizado cineasta Nikita Mijalkov, uno de los responsables de la propaganda rusa, en la que pide ayuda para levantar la censura cinematográfica en Rusia.

"Lamentablemente, en los últimos años, la censura y sistemáticas prohibiciones en mi contra me han imposibilitado continuar con mi desarrollo profesional. Por desgracia, no soy el único que se enfrenta a este problema", reza la misiva de Sokúrov, publicada en su canal de Telegram.

Así, el cineasta pidió a su colega de profesión, quien en los últimos años se ha dedicado a presentar un programa televisivo ultraconservador y a señalar enemigos ideológicos dentro y fuera del país, "ayudar a sus compañeros -en su mayoría jóvenes- a desbloquear las prohibiciones y restablecer los derechos constitucionales".

"En Rusia nadie tiene el mismo nivel de poder que tú", le inquirió Sókurov, autor de películas de culto como Fausto (2011), que fue premiada con un León de Oro en el Festival de Venecia.

El director enumeró 37 películas cuya distribución está prohibida en Rusia, tres de ellas del propio Sokúrov.

Carta abierta

Sokúrov entregó la carta físicamente el pasado 18 de abril, durante la ceremonia del Festival Internacional de Cine de Moscú. Mijalkov se desentendió de la misma, aduciendo a que el propio Sokúrov admitió en su nota que no esperaba respuesta, y también eludió contestar cuando recibió una segunda misiva.

"En cuanto a su segunda carta, creo que hay algún tipo de error. En ella me llama uno de los líderes del Estado, algo que nunca he sido, no soy ni seré. Por lo tanto, le sugiero al señor Sokúrov que remita esta carta a alguien que realmente gobierne el Estado", señaló Mijalkov.

La última película de Sokúrov, Fairytale, que narra un supuesto encuentro en el infierno entre Stalin, Hitler, Mussolini y Churchill, fue prohibida en Rusia en 2023.

Mijalkov ha alzado en repetidas veces la voz y llevado la iniciativa para señalar a voces críticas del gobierno o determinados personajes públicos que no encajan en el discurso político tradicionalista que predica la propaganda rusa.

FUENTE: EFE