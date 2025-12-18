jueves 18  de  diciembre 2025
Clarissa Molina dice adiós al 2025, un año cargado de éxitos profesionales

Tras un año marcado por crecimiento, nuevos desafíos y oportunidades, Clarissa Molina se prepara para un 2026 lleno de proyectos prometedores

La presentadora y actriz Clarissa Molina.&nbsp;&nbsp;

Cortesía/MS Communications  

Cortesía/MS Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Clarissa Molina despide el 2025 celebrando un año marcado por la expansión en su carrera. Desde iniciar en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, hasta consolidarse como presentadora, actriz y figura influyente en la cultura latina, Clarissa continúa posicionándose como una de las personalidades más destacadas del entretenimiento.

El 2025 empezó dándole la bienvenida en vivo desde Times Square, New York siendo parte de la transmisión oficial que vio el mundo entero. Apenas semanas después, en enero, recibió dos nominaciones a Premios Soberano, reconociendo su trayectoria y su presencia creciente en la industria del entretenimiento tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

Otras metas

En junio, Clarissa sorprendió al público con una faceta diferente al protagonizar su segunda campaña de la mano de PETA Latino, reforzando su compromiso con causas sociales y con el bienestar animal.

Durante el verano, continuó sumando proyectos importantes. En agosto viajó a Puerto Rico para asistir al estreno de Diario, Mujer y Café, la nueva película escrita y producida por Roselyn Sánchez, donde Clarissa interpreta a Ximena, un papel clave dentro de la historia.

Septiembre marcó uno de los momentos televisivos más destacados del año, cuando Clarissa fue anfitriona de los Premios Juventud desde Panamá, la primera vez que la ceremonia se realizaba en ese país. Su participación fue ampliamente elogiada, reafirmando su fuerza como presentadora internacional.

En octubre, Molina celebró otro hito, el relanzamiento de Clarissima, esta vez en alianza con Uforia, ampliando su alcance y convirtiéndose en un contenido multiplataforma disponible en ViX, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y más. La nueva etapa del proyecto ha sido recibida con entusiasmo por su fiel audiencia y nuevos seguidores.

Como cierre del año, Clarissima continúa generando conversación. Recientemente estrenó un nuevo episodio del podcast con la participación del reconocido comediante Raymond Pozo, mientras que el episodio de la semana pasada contó con la destacada actriz Angelique Boyer, reafirmando la relevancia del espacio y su capacidad para atraer a figuras influyentes del entretenimiento latino.

Tras un año marcado por crecimiento, nuevos desafíos y grandes oportunidades, Clarissa Molina se prepara para un 2026 lleno de proyectos prometedores.

