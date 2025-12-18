jueves 18  de  diciembre 2025
OBITUARIO

Muere Antony Price, diseñador de moda vistió a David Bowie y Mick Jagger

Price también se había convertido recientemente en uno de los diseñadores de confianza de la reina Camila, esposa del rey Carlos III, según la prensa británica

Captura de pantalla del diseñador de moda Antony Price

Captura de pantalla del diseñador de moda Antony Price

Captura de pantalla / Antony Price / Instagram

LONDRES.- El mundo de la moda rindió homenaje el jueves al diseñador británico Antony Price, que vistió a leyendas del pop como Mick Jagger, David Bowie o Bryan Ferry, del grupo Roxy Music, tras su fallecimiento a los 80 años.

El fallecimiento de Antony Price se produce menos de un mes después de la presentación de esta colección de 16 modelos en Londres, tras una ausencia de tres décadas por parte del diseñador.

Lee además
El ejecutivo musical Lamberto Sánchez. 
MÚSICA

Lamberto Sánchez, el ejecutivo detrás de éxitos musicales latinos
Kelly Preston y John Travolta en el Festival de Cannes, en mayo de 2018. 
CONTROVERSIA

Demanda asegura que Riley Keough es la madre biológica del hijo de John Travolta

Homenajes

Nick Rhodes, del grupo Duran Duran, otra estrella británica que llevó los diseños de Price, compartió su tristeza en Instagram tras la muerte de su "muy querido amigo".

"Era un creador de moda visionario, con habilidades técnicas extraordinarias. Nadie ha encarnado el 'glam' mejor que Antony", añadió el músico de 63 años.

La marca 16Arlington, con la que había colaborado en noviembre para una colección, expresó en Instagram su gran tristeza por el fallecimiento de "uno de los diseñadores británicos más influyentes de su generación".

Price, que nació en Yorkshire (norte de Inglaterra) en 1945, pasó cuatro años en la Bradford Art School antes de estudiar en el Royal College of Art, prestigiosa escuela especializada en diseño y moda, donde se graduó en 1968.

El diseñador fundó su marca homónima once años más tarde y organizó su primer desfile en 1980.

Price se había convertido más recientemente en uno de los diseñadores de confianza de la reina Camila, esposa del rey Carlos, según la prensa británica.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Museo del Louvre se mantiene parcialmente abierto en tercer día de huelga

Fundación Cultural Latin Grammy anuncia beca Noel Schajris 2026

Hijos de Michelle y Rob Reiner rompen el silencio tras asesinato de sus padres

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El comisionado Rolando Escalona levanta su brazo al juramentarse en el cargo.
JURAMENTACIÓN

Rolando Escalona asume el Distrito 3 de Miami y promete ponerle fin a la división política

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
CORRUPCIÓN

España: "Comisión Koldo" cita a Zapatero por posibles vínculos con caso Plus Ultra

El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.
FÚTBOL

¡Ya hay fecha! Argentina y España protagonizan la Finalissima en preámbulo del Mundial

Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.  
DUELO

Hijos de Michelle y Rob Reiner rompen el silencio tras asesinato de sus padres