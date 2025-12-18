Fundación Cultural Latin Grammy anuncia beca Noel Schajris 2026

MIAMI.- La Fundación Cultural Latin Grammy anunció que el cantautor ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy americano, Noel Schajris , patrocinará la prestigiosa Beca Prodigio, también conocida como la Beca Noel Schajris 2026, para una licenciatura en el Berklee College of Music en el semestre del otoño de 2026.

Este patrocinio consolida el compromiso de Schajris de apoyar a la próxima generación de creadores musicales, destacó un comunicado enviado por la fundación.

A lo largo de su carrera, el integrante de Sin Bandera ha contribuido con su tiempo y sus recursos para apoyar a jóvenes artistas en formación a través de su programa de mentoría.

El comunicado también señala que Schajris ha participado en diversos programas y eventos del Grammy y del Latin Grammy, más recientemente, en el Latin Grammy En Las Escuelas™ en Memphis", continúa.

“Desde niño soñaba con vivir de la música. La vida y el público me han regalado una carrera y la posibilidad de expresar mi alma a través de canciones, y esa enorme bendición se transforma en la oportunidad de que algún amante de la música pueda vivir esa experiencia increíble. No hay nada más hermoso que aprender, ni nada más importante que la educación. No veo la hora de escuchar a todo ese talento que, no tengo duda, me emocionará y me llenará el corazón”, expresó el músico.

Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin Grammy, comentó que la institución se conmueve constantemente por la generosidad de artistas y miembros de la comunidad musical, así como por su compromiso con el legado de la música latina y con sus futuros creadores.

“Cada año crece el impacto acumulado, generando un efecto dominó de servicios y sueños cumplidos tanto para los patrocinadores como para los creadores”, señaló.

Becas

Además de la Beca Noel Schajris 2026, diversas becas están disponibles para estudiantes de música entre los 17 y los 25 años, con una pasión por la música latina, que enfrenten limitaciones financieras e inicien sus estudios en otoño de 2026.

Por segundo año consecutivo, Berklee ofrecerá la Berklee y Fundación Cultural Latin Grammy Beca Emerging Talent, una beca presidencial completa que cubre la matrícula, cuotas integrales, paquete obligatorio de laptop y software (solo para estudiantes de primer año), alojamiento en el campus y servicios integrales.

Hasta la fecha, la Fundación Cultural Latin Grammy ha otorgado 477 becas e invertido más de $12 millones de dólares en los últimos 11 años.

Para más información y las últimas noticias, por favor, visite la página web oficial de la Fundación Cultural Latin GRAMMY en: www.latingrammyculturalfoundation.org.