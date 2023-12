Cocinero del Palacio de Buckingham dona comida a los necesitados

"Yo no puedo manipular la comida de la familia real, ya que la podemos contaminar. Ellos tienen un chef privado. Estamos con los que están un peldaño mas abajo de la realeza en el palacio", explica García Basabe a la AFP.

"Solo vi dos veces a la difunta reina, cuando iba en coche. A la que sí he visto de cerca es a Meghan", afirma el cocinero, en referencia a la esposa del príncipe Harry, que vive ahora en California, desde que la pareja se mudó allí.

"Llevaba un gran sombrero y no la reconocí. ¡Tiene que ser alguien de la familia!, pensé", añade.

80% de personas latinas

En 2020, un año después de entrar en Buckingham, fundó la ONG OCA Community Kitchen (OCA Cocina Comunitaria).

García Basabe decidió llamarla OCA, en referencia al tubérculo del mismo nombre que se cultiva en los países andinos, como complemento y sustituto de la patata.

"Fue una cosa muy bonita. Nació de la noche a la mañana. Durante la pandemia, al ser yo una persona vulnerable, ya que soy diabético, me mandaron a casa en el trabajo en Buckingham. Me aburría, y como colaboro con organizaciones latinoamericanas en Londres, me llamaron de una iglesia para que pasara el mensaje de que podían dar comida a gente necesitada", señala.

"Se corrió la voz y de pronto había colas de 300 o 400 personas en busca de comida. Me di cuenta de la necesidad y que había que hacer algo", añade.

Como 80% de las personas a las que ayuda proceden de la comunidad latinoamericana en Londres, decidió bautizar la organización como OCA.

Tras estudiar cocina en su ciudad, Bilbao, y trabajar en restaurantes y hoteles, se mudó hace diez años a Londres. Allí empezó en restaurantes españoles, hasta que un día apareció un puesto en las cocinas de Buckingham.

"Salió la oferta sin decirte para qué era. Presenté candidatura sin imaginar dónde iba a trabajar. En la primera entrevista te advierten que es un trabajo muy duro, para muchas personas", explica.

Tras varias selecciones y semanas de espera, llegó el último test, en el Palacio de Buckingham. Ahí descubrió dónde trabajaría.

"La última prueba era como si estuvieras en un programa de televisión, con tres concursantes y tres jurados", rememora García Basabe, que pensó que no sería elegido. "Me pidieron todos los certificados de buena conducta, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Con una simple multa de tráfico no pasas", indica.

Y desde hace cuatro años trabaja en la residencia de la realeza.

116.000 familias

A veces, está llamado a trabajar para eventos del palacio, como uno de los últimos cumpleaños de la reina Isabel II, su entierro y la coronación de su hijo Carlos III, donde se cocinó para 3.000 personas.

Para los repartos con su ONG, cuenta con la ayuda de más de cien voluntarios, procedentes de la comunidad latinoamericana.

"Los latinoamericanos son lo más necesitados aquí. Otras comunidades tienen más ayudas", explica García Basabe.

La comida procede de donaciones de supermercados. El cocinero también tiene ayuda de organizaciones que ceden locales para las entregas y depende de donaciones para hacer frente a los gastos.

García Basabe también realizó un envío de 135 toneladas de comida a Ucrania.

"Hemos repartido comida a 116.000 familias entre Ucrania y Londres", resume el cocinero, que reconoce sentirse más realizado con su labor de ayuda que con su trabajo en Buckingham.

FUENTE: AFP