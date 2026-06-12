viernes 12  de  junio 2026
SUBASTAS

Colección privada con obras de Picasso se prepara para romper récords

La colección abarca desde la década de 1870, que vio nacer el impresionismo, hasta finales del siglo XX, pasando por el surrealismo de René Magritte

Miembros del personal posan junto al Busto de mujer de Pablo Picasso durante una presentación a los medios organizada por Sothebys en el centro de Londres el 11 de junio de 2026, para destacar las obras maestras de la Colección Lewis, cuyo valor se estima en unos 200 millones de libras esterlinas (267 millones de dólares estadounidenses).

Miembros del personal posan junto al "Busto de mujer" de Pablo Picasso durante una presentación a los medios organizada por Sotheby's en el centro de Londres el 11 de junio de 2026, para destacar las obras maestras de la Colección Lewis, cuyo valor se estima en unos 200 millones de libras esterlinas (267 millones de dólares estadounidenses).

AFP / Justin Tallis

LONDRES.- Una colección privada que incluye obras de Pablo Picasso, Amedeo Modigliani y Lucian Freud será subastada a finales de junio por Sotheby's en Londres, con una estimación inicial de 200 millones de libras (270 millones de dólares), todo un récord en Europa según la casa de remates.

Compuesta por 48 obras, casi exclusivamente pinturas, salvo una escultura de una bailarina en bronce de Edgar Degas, esta colección pertenece a la familia de Joe Lewis, empresario británico de 89 años y antiguo propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur.

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La colección abarca desde la década de 1870, que vio nacer el impresionismo, hasta finales del siglo XX, pasando por el surrealismo de René Magritte.

"Nunca hemos visto una colección de tal magnitud salir a la venta en Reino Unido ni siquiera en Europa", declaró a AFP Oliver Barker, presidente de Sotheby's Europa, añadiendo que "su valoración previa a la venta es la más alta jamás establecida" en el continente.

Obras destacadas

Entre las piezas más destacadas figura Retrato de Gertrud Loew (1902), de Gustav Klimt, valorado entre 20 y 30 millones de libras (27 a 40 millones de dólares), así como Desnudo sentado con collar, de Amedeo Modigliani, una obra que causó un gran escándalo en 1917 y que podría alcanzar más de 45 millones de libras (61 millones de dólares).

También forman parte de la colección Busto de mujer (1938), de Pablo Picasso, que representa a su musa Dora Maar y está valorado entre 12 y 18 millones de libras (16 a 24 millones de dólares), y Sleeping by the Lion Carpet (1995-1996), de Lucian Freud, un desnudo de la modelo Sue Tilley, valorado entre 25 y 35 millones de libras (34 a 47 millones de dólares).

El récord actual de venta de una colección privada en Europa fue establecido en 2009 por la de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé.

Partiendo de una estimación mínima de 216 millones de dólares, alcanzó finalmente los 404 millones de USD.

Según Oliver Barker, la valoración inicial de la colección Lewis, de 200 millones de libras, es "muy moderada".

Las obras están expuestas en las instalaciones de Sotheby's en el centro de Londres hasta el 23 de junio, antes de las subastas previstas para los días 24 y 25 de junio.

FUENTE: AFP

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