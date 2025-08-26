martes 26  de  agosto 2025
Festival de San Sebastián premia trayectoria de Jennifer Lawrence

Este galardón honorífico ,que otorga el Festival de Cine de San Sebastián, reconocerá la trayectoria de Jennifer Lawrence

La actriz norteamericana Jennifer Lawrence.&nbsp;
La actriz norteamericana Jennifer Lawrence.

SAN SEBASTIÁN .- La actriz y productora Jennifer Lawrence (Louisville, Kentucky, Estados Unidos 1990) recogerá el próximo 26 de septiembre uno de los Premios Donostia de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en una gala en la que se proyectará su última película, Die My Love, de Lynne Ramsay.

Según han informado desde el Festival de San Sebastián con este galardón honorífico reconocerá la trayectoria de Jennifer Lawrence, "una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo".

La intérprete ganadora de un Oscar en 2013 por su papel de Tiffany Maxwell en Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas) de David O. Russell recibirá el galardón honorífico en una gala que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en el Auditorio Kursaal de la capital guipuzcoana.

A continuación tendrá lugar la proyección de su última película, Die My Love, un trabajo que es: "un punto de inflexión en su carrera y en el que Lawrence participa también como productora", han destacado las mismas fuentes. El filme, ambientado en la América rural, es el retrato de una mujer atrapada en el amor y la locura dirigido por Lynne Ramsay y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Lawrence ha protagonizado, además de Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas) de 2012, títulos como American Hustle (La gran estafa americana), Don't Look Up (No mires arriba), Joy y la trilogía de The Hunger Games (Los juegos del hambre).

En 2018, Lawrence amplió su influencia detrás de la cámara al cofundar Excellent Cadaver, una productora dedicada a contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión. Junto con Justine Ciarrocchi, su socia en la productora, Lawrence ha desarrollado proyectos como Causeway, No Hard Feelings (Sin malos rollos) y los aclamados documentales Zurawski v. Texas y Bread & Roses, este último reconocido con el prestigioso premio Peabody.

El último proyecto de Excellent Cadaver, protagonizado y producido por Lawrence y dirigido por Lynne Ramsay, es una apasionante adaptación de Die My Love, que se estrenó en el Festival de Cannes de 2025 y que se estrenará en cines el 7 de noviembre.

Die My Love, programada como Proyección Premio Donostia, la protagonizan también Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.

La ópera prima de Lynne Ramsay (Glasgow, 1969), Ratcatcher (1999) se presentó en Un Certain Regard en Cannes y luego se programó en Perlak. Tras su paso por la Quincena de Cinéastes, Morvern (2002) ganó el Premio FIPRESCI en San Sebastián. Regresó a Cannes con We Need to Talk About Kevin (Tenemos que hablar de Kevin, 2011) y con You Were Never Really Here (En realidad nunca estuviste aquí, 2017), lo que le valió el Premio al Mejor Guion, mientras que el Premio al Mejor Actor fue para Joaquin Phoenix.

FUENTE: Europa Press

