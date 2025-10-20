miércoles 22  de  octubre 2025
CINE

Colman Domingo se une al reparto de "Wicked: For Good"

El anuncio se hizo en una publicación de la cuenta de Wicked en Instagram que muestra al actor escondido tras un león de peluche

El actor estadounidense Colman Domingo llega a la Met Gala 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. La gala recauda fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. Angela WEISS / AFP)

El actor estadounidense Colman Domingo llega a la Met Gala 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. La gala recauda fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. Angela WEISS / AFP)

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Colman Domingo será parte del mágico mundo de Oz. El actor nominado al Óscar se une al reparto de Wicked: For Good, que llegará a cines el próximo mes de noviembre, como el elegido para doblar la voz del León Cobarde, icónico personaje de esta adorada historia.

El anuncio se hizo en una publicación de la cuenta de Wicked en Instagram, en donde Domingo está escondido tras un león de peluche antes de aparecer. "¡Nos vemos en Oz!", exclama.

Lee además
days to shine: un evento inspirador para la mujer regresa a miami este fin de semana
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana
El rey Carlos III de Gran Bretaña pronuncia un discurso en el Parlamento italiano, en Roma, el 9 de abril de 2025, como parte de una visita de Estado a Italia.  
CORONA

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano
Embed

Jon M. Chu, director de esta nueva serie de películas, insinuó recientemente que los fans estarían emocionados al descubrir quién sería el elegido para este papel.

"Esperen por lo que será la alfombra roja cuando el actor que nos dio la voz del León Cobarde la pise. Será una locura", dijo.

El León Cobarde fue un personaje principal en la clásica película de 1939 El Mago de Oz, mientras que en Wicked (2024), es el cachorro que Elphaba y Fiyero rescatan después de que se llevaran al Dr. Dillamond y un nuevo profesor trae un león enjaulado a clase.

El profesor explica que, al estar encarcelado, el cachorro nunca aprenderá a hablar. Cuando Elphaba se enfada, sus poderes crean un momento para que ella y Fiyero agarren al cachorro y corran al bosque para liberarlo.

De acuerdo con la revista Variety, en la venidera secuela el cachorro, ya adulto, se convierte en el León Cobarde, quien culpa a Elphaba de su situación.

Dado que la película coincide con la historia original de El Mago de Oz, se ve al león con Dorothy, el Hombre de Hojalata y el Espantapájaros recorriendo el camino de baldosas amarillas para ver al Mago, interpretado por el actor Jeff Goldblum.

Esperada secuela

Wicked: For Good verá el regreso de Cynthia Erivo y Ariana Grande en los papeles protagónicos de Elphaba y Glinda, respectivamente, así como a Jonathan Bailey dando vida al Príncipe Fiyero y Michelle Yeoh como Madame Morrible.

La secuela narra los acontecimientos del segundo acto del musical de Broadway, tras ponerse a prueba la amistad entre Elphaba y Glinda al asumir sus respectivas identidades como la Malvada Bruja del Oeste y Glinda, la Bruja Buena del Norte, y cómo las consecuencias de sus actos cambiarán Oz para siempre.

La película llegará a los cines el 21 de noviembre.

Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

Inician los ensayos de los Latin Billboard 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La residencia del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida.
MAR-A-LAGO

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
POLÍTICA

EEUU celebra la absolución de Álvaro Uribe y destaca que "la justicia ha prevalecido"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Un cartel que alerta a los clientes sobre los beneficios de los cupones de alimentos de SNAP se exhibe en un supermercado de Brooklyn el 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York.  video
EEUU

SNAP en pausa para noviembre: Posible freno de ayuda alimentaria en Florida y otros estados

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana