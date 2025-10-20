Colman Domingo se une al reparto de "Wicked: For Good"

El actor estadounidense Colman Domingo llega a la Met Gala 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. La gala recauda fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. Angela WEISS / AFP)

MIAMI.- Colman Domingo será parte del mágico mundo de Oz. El actor nominado al Óscar se une al reparto de Wicked: For Good, que llegará a cines el próximo mes de noviembre, como el elegido para doblar la voz del León Cobarde, icónico personaje de esta adorada historia.

El anuncio se hizo en una publicación de la cuenta de Wicked en Instagram, en donde Domingo está escondido tras un león de peluche antes de aparecer. "¡Nos vemos en Oz!", exclama.

Jon M. Chu, director de esta nueva serie de películas, insinuó recientemente que los fans estarían emocionados al descubrir quién sería el elegido para este papel.

"Esperen por lo que será la alfombra roja cuando el actor que nos dio la voz del León Cobarde la pise. Será una locura", dijo.

El León Cobarde fue un personaje principal en la clásica película de 1939 El Mago de Oz, mientras que en Wicked (2024), es el cachorro que Elphaba y Fiyero rescatan después de que se llevaran al Dr. Dillamond y un nuevo profesor trae un león enjaulado a clase.

El profesor explica que, al estar encarcelado, el cachorro nunca aprenderá a hablar. Cuando Elphaba se enfada, sus poderes crean un momento para que ella y Fiyero agarren al cachorro y corran al bosque para liberarlo.

De acuerdo con la revista Variety, en la venidera secuela el cachorro, ya adulto, se convierte en el León Cobarde, quien culpa a Elphaba de su situación.

Dado que la película coincide con la historia original de El Mago de Oz, se ve al león con Dorothy, el Hombre de Hojalata y el Espantapájaros recorriendo el camino de baldosas amarillas para ver al Mago, interpretado por el actor Jeff Goldblum.

Esperada secuela

Wicked: For Good verá el regreso de Cynthia Erivo y Ariana Grande en los papeles protagónicos de Elphaba y Glinda, respectivamente, así como a Jonathan Bailey dando vida al Príncipe Fiyero y Michelle Yeoh como Madame Morrible.

La secuela narra los acontecimientos del segundo acto del musical de Broadway, tras ponerse a prueba la amistad entre Elphaba y Glinda al asumir sus respectivas identidades como la Malvada Bruja del Oeste y Glinda, la Bruja Buena del Norte, y cómo las consecuencias de sus actos cambiarán Oz para siempre.

La película llegará a los cines el 21 de noviembre.