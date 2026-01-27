martes 27  de  enero 2026
Comediante Chente Ydrach le pide matrimonio a su novia durante especial de stand-up

Tras 13 años de relación, Ydrach y su novia Vero Cruz forman una de las parejas empresariales más influyentes de Puerto Rico y la diáspora latina

El&nbsp;comediante e influencer Vicente “Chente” Ydrach sorprendió al público y a su pareja, Verónica “Vero” Cruz, al pedirle matrimonio en pleno escenario el domingo 25 de enero de 2026.

El comediante e influencer Vicente "Chente" Ydrach sorprendió al público y a su pareja, Verónica "Vero" Cruz, al pedirle matrimonio en pleno escenario el domingo 25 de enero de 2026.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El comediante e influencer Vicente “Chente” Ydrach sorprendió al público y a su pareja, Verónica “Vero” Cruz, al pedirle matrimonio en pleno escenario durante una de las funciones el domingo 25 de enero de 2026, de su stand-up comedy Bien Cocido.

En un momento cargado de emoción, Ydrach invitó a Cruz (madre de sus hijos Manuel y Enzo) a subir al escenario sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Frente a cientos de personas, el comediante dejó a un lado el humor para abrir su corazón.

“Yo ando inseguro de muchas cosas en mi vida. No estoy seguro de casi nada, pero hoy, aquí, frente a tu familia, si de algo estoy seguro es que me quiero casar contigo”, expresó Ydrach antes de arrodillarse y colocarle el anillo a su compañera de vida.

Visiblemente emocionada, Cruz aceptó la propuesta con un contundente “sí”, sellando el momento con un abrazo y un beso en medio de una ovación eufórica del público.

El instante rápidamente se viralizó en redes sociales, donde múltiples figuras del entretenimiento felicitaron a la pareja, entre ellas Ednita Nazario, Angelique Burgos “Burbu”, Kiko Blade, Sonya Cortés y DJ Luian.

Historia de amor

Tras 13 años de relación, forma una de las parejas empresariales más influyentes de Puerto Rico y la diáspora latina.

Son padres de Manuel Vicente, nacido en diciembre de 2022, y de Enzo, quien llegó al mundo en septiembre de 2024.

En ocasiones previas, Ydrach ha descrito públicamente a Cruz como su “motor”, su “ancla” y su “aterrizaje”, destacando su apoyo incondicional tanto en los momentos de éxito como en los más retadores.

Con esta emotiva propuesta, Chente Ydrach y Verónica Cruz no solo celebran el amor, sino también la familia y el proyecto de vida que han construido juntos, dentro y fuera del escenario.

