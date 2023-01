Comencemos el año con los 10 mejores discos del rock de la historia

Portada y disco del álbum Led Zeppelin IV, que incluye grandes éxitos como Stairway to Heaven, Black Dog y Going to California.

#10. 'Led Zeppelin II' , de Led Zeppelin (1968)

Algunas de las canciones más queridas de Led Zeppelin, incluidas Ramble On y Whole Lotta Love, salieron a la luz en el segundo disco del grupo británico. A pesar de que el álbum tuvo grandes ventas, muchas emisoras de radio que se negaron a tocar las canciones por su duro sonido.

#9. 'Histoire de Melody Nelson', de Serge Gainsbourg (2009)

Cineasta y músico, Serge Gainsbourg logró entrar a la gran lista después de su muerte en 1991. Considerado como una de las figuras más importantes de la cultura francesa contemporánea y conocido por sus creaciones a menudo provocativas y escandalosas, el creador francés concibió un disco espléndidamente orquestado.

#8. 'Electric Ladyland', de The Jimi Hendrix Experience (1968)

Este es el último álbum de estudio de Jimmy Hendrix,que murió en 1970. Electric Ladyland es considerado como la verdadera obra maestra del músico que revolucionó el rock con su guitarra eléctrica.

#7. 'Led Zeppelin', de Led Zeppelin (1969)

Ningún otro grupo rock pudo establecer un estilo desde su primer disco. Al comienzo, los críticos no dieron buenas calificaciones, pero más tarde reconocieron que el álbum estableció los elementos básicos del rock progresivo.

#6. 'Brian Wilson Presents SMiLE', de Brian Wilson (2004)

Pianista y compositor del grupo californiano The Beach Boys, Brian Wilson resucitó del olvido con este emblemático disco, en el que combinó fragmentos de música interpretada por la banda a lo largo de los años y agregó letras evocadoras de Van Dyke Parks.

#5. 'Houses of the Holy', de Led Zeppelin (1973)

Este disco denota una serie de canciones y arreglos sofisticados que ampliaron el estilo musical de la agrupación inglesa. El muy variado álbum exploró el funk y el reggae, e incluso incluyó un canto de muerte vikingo.

#4. 'Led Zeppelin III', de Led Zeppelin (1970)

Led Zeppelin comenzó a explorar la música folclórica, incluso el country estadounidense, y un sonido más acústico en este disco. Si bien el rock duro continuó presente, canciones acústicas como Gallows Pole y That's the Way demostraron la capacidad creativa de los cuatro zepelines: Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham.

#3. 'London Calling', de The Clash (1979)

Con esta producción musical, The Clash expandió su capacidad creativa más allá de sus raíces punk para explorar el reggae, el rockabilly, el ska e incluso el Rhythm & blues.

#2. 'Exile On Main Street', de The Rolling Stones (1972)

Aun cuando los críticos de rock fueron duros con The Rolling Stones durante los años 1970, este disco salió a flote y hoy es visto por muchos críticos como el mejor trabajo del dúo compuesto por Mick Jagger y Keith Richards.

#1. 'Led Zeppelin IV', de Led Zeppelin (1971)

El cuarto álbum de estudio de Led Zeppelin reafirmó la creatividad de la agrupación y vendió más de 35 millones de copias, cuando los discos eran la única opción, y produjo grandes éxitos como Stairway to Heaven, Black Dog y Going to California.