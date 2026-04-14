martes 14  de  abril 2026
POLÉMICA

Comienza nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein

Weinstein está acusado de violación en tercer grado contra Jessica Mann, protagonista de la comedia romántica de 2015 This Isn't Funny

El ex productor de cine Harvey Weinstein asiste a una audiencia previa a su nuevo juicio, en la Corte Suprema de Nueva York, el 29 de enero de 2025.&nbsp;

El ex productor de cine Harvey Weinstein asiste a una audiencia previa a su nuevo juicio, en la Corte Suprema de Nueva York, el 29 de enero de 2025. 

AFP/Jefferson Siegel

NUEVA YORK.- El martes comienza el nuevo juicio contra el magnate del cine caído en desgracia Harvey Weinstein por un cargo de violación, sobre el cual el jurado no llegó a un veredicto unánime. Sin embargo, permanecerá encarcelado por otros delitos, independientemente del veredicto.

Weinstein está acusado de violación en tercer grado contra Jessica Mann, protagonista de la comedia romántica de 2015 This Isn't Funny.

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El juez declaró nulo el juicio en junio pasado después de que el presidente del jurado se negara a regresar para deliberar en medio de una disputa interna.

Weinstein se enfrentará ahora a un nuevo juicio por ese cargo en el tribunal de Manhattan.

El portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, declaró a la AFP: "Tiene esperanzas y confía en un proceso justo donde los hechos lo exoneren".

Weinstein, de 74 años y en silla de ruedas debido a problemas de salud, ya cumple una condena de 16 años de prisión en California por la violación de una actriz europea hace más de una década. Está apelando esa condena y tiene una audiencia programada para el 23 de abril.

El ganador del Óscar, Weinstein, ha enfrentado numerosos procesos judiciales desde que las acusaciones en su contra salieron a la luz pública en 2017, lo que contribuyó a impulsar el movimiento MeToo.

En el juicio de junio, el jurado declaró a Weinstein culpable de agresión sexual contra la productora de cine Miriam Haley. Está apelando esa condena. Fue absuelto de agresión sexual contra la actriz polaca Kaja Sokola.

Haley testificó en la condena original de Weinstein en 2020, que resultó en una pena de 23 años de prisión, la cual fue anulada en 2024 después de que un tribunal de apelaciones encontrara irregularidades en la presentación de los testigos.

'Amenazado y ridiculizado'

Weinstein ha contratado un nuevo equipo legal, que incluye a Jacob Kaplan y a Marc Agnifilo, quien representa a figuras de alto perfil como el rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

Weinstein ha afirmado sentirse amenazado en la tristemente célebre prisión de Rikers Island, en el Bronx, donde se encuentra recluido, lo que lo obliga a permanecer en aislamiento la mayor parte del tiempo.

"Me amenazan y me ridiculizan constantemente. No duraría mucho ahí fuera", declaró a The Hollywood Reporter a principios de año.

Afirmó haber recibido un fuerte puñetazo en la cara mientras esperaba para hacer una llamada telefónica en la prisión.

"Caí al suelo, sangrando profusamente. Estaba muy herido", declaró a The Hollywood Reporter.

FUENTE: AFP

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