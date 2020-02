Comunicado oficial de "Los Simpson" sobre Apu y Hank Azaria

Azaria apuntó que desconoce los planes de futuro para Apu cuando reveló que dejaría el rol. "Lo que van a hacer con el personaje es su decisión", dijo. "Depende de ellos y aún no lo han resuelto. Todo lo que hemos acordado es que ya no le pondré voz".

CARICATURA RACISTA

La decisión de Azaria se produce después de que el documental The Problem With Apu expusiera los sentimientos negativos que muchos indios americanos tienen hacia el personaje, percibido como una caricatura anticuada y racista.

"Una vez que me di cuenta de que esa era la forma en que se veía este personaje, simplemente ya no quería participar", dijo Azaria a The New York Times. "Simplemente no me sentía bien. Lo que sucedió con este personaje es una ventana a un problema importante. Es una buena manera de comenzar la conversación. Puedo ser responsable e intentar compensarlo lo mejor que pueda", señaló.

Sin embargo el doblador no abandonará por completo Los Simpson ya que Apu es solo uno de los muchos personajes a los que pone voz. Azaria también está detrás de Moe, el jefe Wiggum, el dependiente de la tienda de cómics y Carl.

Los Simpson está emitiendo actualmente su temporada 31 y ya renovó por una entrega más.