Tom Holland llama a Zendaya su esposa tras confirmar matrimonio

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

MIAMI.- Tom Holland se refiere a Zendaya como su "esposa" tras confirmar que se han casado. Durante su participación en el podcast británico Dish, a Holland le preguntaron con quién le gustaría pasar unas vacaciones en Grecia durante una ronda de preguntas rápidas.

"Creo que mi esposa sería una buena opción (...) Sería un poco raro si le dijera: 'Lo siento, cariño, en realidad me voy con Matt Damon", bromeó, haciendo referencia a su coprotagonista en La odisea.

Durante una entrevista con Esquire en junio, Holland confirmó por primera vez que él y Zendaya se habían casado. Esta declaración se produjo después de que Law Roach, estilista de la actriz de Euphoria desde hace mucho tiempo, anunciara en marzo que la boda de Holland y Zendaya "ya se había celebrado. Te la perdiste".

Los dos actores se conocieron durante una prueba de cámara para Spider-Man: Homecoming (2017) y su relación se confirmó en julio de 2021.

Este verano, ambos aparecen en La Odisea (estrenada el 17 de julio) y Spider-Man: Un Nuevo Día (en cines el 30 de julio).