Concierto de Romeo Santos en Caracas tuvo un retraso de siete horas

En redes sociales los fanáticos y miembros de la prensa que se encontraban en el lugar denunciaron que fue pasada la media noche cuando se informó que el cantante estadounidense de ascendencia dominicana había llegado al país, pero el avión que transportaba sus equipos e instrumentos había sufrido un retraso, por lo que el concierto no iniciaría todavía.

Pese a que gran parte del público comenzó a abandonar el recinto, otros tantos se mantuvieron a la espera de que el artista saliera. Incluso circularon imágenes de personas que durmieron en la grama de la Base Aérea mientras llegaba el cantante.

Fue alrededor de las 4:00 de la madrugada, según medios locales, que el intérprete de Propuesta indecente apareció en el escenario.

Las causas del retraso

Tras saludar a su fanaticada y previo a dar inicio al espectáculo musical, Romeo Santos brindó unas palabras a quienes lo esperaron, y argumentó que el retraso no se debió a una falta de él o su equipo sino a la falta de organización y logística de la productora Panteras Entertainment.

"Mil disculpas por esta situación. Y no quiero tapar a nadie, no quiero cubrir a nadie... voy a hablar sin diplomacia esta noche. Ayer yo subí al escenario (en Aruba) a las cuatro de la mañana, igual que hoy, por una situación que involucra a la misma empresa que organizó este evento. Una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes el público, mis músicos, mis técnicos y este servidor", dijo Romeo.

Posteriormente, Romeo señaló que cuenta con 26 años de trayectoria y que nunca ha sido impuntual con su fanaticada ni ha cancelado un concierto. "Pueden googlear y documentarse los que no conocen mi reputación. Nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde, nunca he cancelado un show. Esto es sencillamente y totalmente culpa de la empresa que organizó el evento".

Aunque Romeo no señaló cuál fue el inconveniente, alzó un vaso con agua para brindar por su público.

"Aunque no es mi culpa, siento la responsabilidad nuevamente de pedirle excusas a ustedes por esta situación. (...) Quiero traerles un poco de alegría bajo las circunstancias. Quiero hacer un brindis esta noche por los mejores fanáticos del mundo y evidentemente por los más pacientes. Que Dios me los bendiga. ¡Que viva Venezuela!".

Embed Esperar hasta las 4 a.m. fue la vaina más irrespetuosa y abusadora que he vivido en mi vida para ver a un artista, y aunque estaba lista para quemar a Romeo, solo confirma lo que ya sabía: que producción tan asquerosa. Se cuenta y no se cree. pic.twitter.com/75QP7MvMyh — Betania Ibarra (@Bibarris) December 11, 2023

Por su parte, Panteras Entertainment emitió un comunicado en el que señaló que: "debido a restricciones en el espacio aéreo entre Aruba y Venezuela, el avión chárter encargado de transportar el equipo e instrumentos de Romeo Santos tuvo que seguir una ruta indirecta, pasando por República Dominicana".

"Al aterrizar, el avión fue sometido a una exhaustiva revisión por parte de las autoridades locales. (...) Romeo Santos comprometido con su presentación, llegó a Venezuela a las 10:00 pm utilizando una ruta alternativa a través de Curazao. Este esfuerzo refleja su dedicación y compromiso con sus fans", reza el escrito.

Igualmente, la empresa agregó que las circunstancias estuvieron fuera de su control y del artista.