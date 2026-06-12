viernes 12  de  junio 2026
MÚSICA

Conciertos de Rosalía en Miami y Orlando son reprogramados para septiembre

La Motomami también reprogramó una presentación en Nueva York para el 18 de junio en el Madison Square Garden

La cantante española Rosalía tras ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, en el Co-op Live Arena de Manchester, en Reino Unido.

La cantante española Rosalía tras ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, en el Co-op Live Arena de Manchester, en Reino Unido.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una emergencia familiar obligó a Rosalía a suspender los conciertos de la gira Luz World Tour pautados para el el 4 y 6 de junio en Miami, y el 8 de junio en Orlando. No obstante, la artista española, quien recientemente retomó sus compromisos profesionales en Boston, anunció las fechas de reprogramación.

La intérprete de La Perla se presentará el 9 de septiembre en el KIA Center de Orlando, mientras que sus presentaciones en el Kaseya Center de Miami se llevarán a cabo el 14 y el 16 de septiembre.

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“Todos los boletos comprados para las fechas originales serán válidos para las nuevas fechas”, reza el anuncio compartido en las redes sociales del Kaseya Center.

Igualmente, la Motomami reprogramó una presentación en Nueva York para el 18 de junio en el Madison Square Garden, donde también actuará el 17 de junio.

Emergencia

Rosalía se vio obligada a posponer el inicio de su tramo por Norteamérica debido a una emergencia familiar.

El 4 de junio, la productora Live Nation emitió un comunicado confirmando la noticia: “Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus seguidores, pero las circunstancias no le han dejado otra opción. Mientras el equipo de la gira trabaja en la reprogramación, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información”.

La noche del 11 de junio, Rosalía retomó sus presentaciones en el estadio TD Arena de Boston, donde agradeció a sus seguidores la comprensión.

"Gracias por entender que los seres queridos deben ser lo primero, cuando algo inesperado y doloroso te pasa puede ser difícil seguir adelante, pero estoy convencida de que esto merece la pena, os agradezco que hayáis venido a mi show y os prometo que lo haré con todo el amor que tengo", dijo la cantante.

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