martes 17  de  marzo 2026
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Zendaya aborda los rumores de matrimonio con Tom Holland

Entre bromas, Zendaya pidió proyectar un presunto video de la boda, pero no fue más que un avance de The Drama, el nuevo filme que protagoniza junto a Robert Pattinson

Tom Holland y Zendaya asisten al estreno en Los Ángeles de Spider-Man: No Way Home de Sony Pictures el 13 de diciembre de 2021 en Los Ángeles, California.

Tom Holland y Zendaya asisten al estreno en Los Ángeles de 'Spider-Man: No Way Home' de Sony Pictures el 13 de diciembre de 2021 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Emma McIntyre
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Desde que el estilista Law Roach insinuara que Zendaya y Tom Holland ya habían pasado por el altar, el público está ávido de conocer los detalles. A esto se suma, las recientes apariciones de la actriz, donde no solo ha lucido estilos que evocan una era nupcial, también lleva en su dedo anular izquierdo el anillo de compromiso junto con una alianza.

Ante las muchas especulaciones pero la ausencia de pruebas, Jimmy Kimmel aprovechó la visita de la protagonista de Euphoria a Jimmy Kimmel Live! para preguntarle al respecto.

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El presentador le habló sobre los múltiples rumores de la boda: "Estoy seguro de que sabes que internet se ha vuelto loco con historias de que podrías estar casada con Tom". A lo que Zendaya agregó: "¿En serio? ¡No he visto nada de eso!".

En la conversación ambos coincidieron en que en las redes muchos están cayendo en la trampa de la inteligencia artificial, pues corren imágenes falsas generadas con estos programas. "Estaba por ahí, en la vida real, y la gente me decía: ‘¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!’. Y yo les respondía: ‘Cariño, son hechas con IA. No son reales’", dijo la actriz de 29 años.

¿Hubo boda?

Fue entonces cuando Zendaya compartió que había llevado con ella algunas imágenes para compartirlas en vivo, una primicia esperada por muchos, y así aclarar la confusión de la situación.

No obstante, lo que se proyectó no fue más que un avance de The Drama, el nuevo filme que Zendaya protagoniza junto a Robert Pattinson. En él se veía a Zendaya como la novia, tomándose una foto con los invitados, y al protagonista de Crepúsculo con una foto recortada de la cabeza de Holland pegada de forma hilarante sobre su cuerpo.

“Se parece bastante a una escena de la película”, dijo Kimmel. “Sí… pero fue un día precioso”, respondió Zendaya.

"Parece como si alguien hubiera pegado burdamente la cabeza de Tom sobre la de Robert", comentó Kimmel. "No… esas imágenes eran reales", aseveró Zendaya.

"Entonces, para que quede claro, ¿eso no fue inteligencia artificial?", volvió a preguntar Kimmel.

"No, fue real. Yo estaba allí", insistió Zendaya.

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