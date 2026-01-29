viernes 30  de  enero 2026
Confirman lista de artistas a presentarse en los Premios Lo Nuestro 2026

La noche promete una espectacular combinación de estrenos mundiales y debuts televisivos de algunos de los nombres más grandes de la industria

Carin León llega al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.&nbsp;

Carin León llega al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025. 

AFP/ Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Premio Lo Nuestro anunció oficialmente el primer grupo de artistas confirmados para subir al escenario en su 38.ª celebración anual, contando con una mezcla de íconos globales y nuevas potencias de la música latina. La prestigiosa entrega de premios será conducida por Thalia, Nadia Ferreira y Clarissa Molina.

Transmitido en vivo desde el Kaseya Center en Miami, la noche promete una espectacular combinación de estrenos mundiales y debuts televisivos de algunos de los nombres más grandes de la industria.

Carín León

El pionero de la música mexicana y 10 veces ganador de Premio Lo Nuestro regresa con el estreno en televisión de Lado Frágil de su exitoso álbum Palabra de To's (Seca). León es uno de los artistas más nominados de la noche con 10 candidaturas, incluyendo Artista del Año y Álbum del Año.

Cristian Castro

En un debut televisivo muy esperado, el legendario creador de éxitos Cristian Castro se une al aclamado grupo Matisse para interpretar su más reciente sencillo, Conmigo Sin Ti. Ambos están nominados a Colaboración del Año - Pop.

Gloria Trevi

La leyenda del pop mexicano y galardonada previamente con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria regresa con el estreno en televisión de su hit Un Abrazo. Con el respaldo de su álbum nominado El Vuelo y más de 30 millones de discos vendidos, compite esta noche en cuatro categorías, entre ellas Artista Femenina del Año - Pop.

Ha*Ash

El poderoso dúo de hermanas está listo para un regreso triunfal al escenario junto a María José. En un estreno televisivo imperdible, el trío ofrecerá una potente interpretación de su éxito Te Apuesto. Ha*Ash llega a la noche con cuatro nominaciones, incluyendo una mención por Álbum del Año - Pop.

Ryan Castro y Kapo

Las potencias colombianas encenderán el escenario con el debut en TV de su éxito La Villa. En un hito para su carrera, Castro hace su esperado debut musical en Premio Lo Nuestro, presentando también su éxito en las listas Ba Ba Bad Remix. Él entra a la noche con cinco nominaciones, mientras que el artista Kapo lo acompaña con tres candidaturas, incluyendo Canción del Año.

Anuncios adicionales, incluyendo más artistas y apariciones especiales, serán revelados en las próximas semanas.

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo a las 7 p.m. ET el jueves 19 de febrero por Univision, UNIMÁS y Galavisión en EE. UU. Estará disponible vía streaming en la mayor parte de América Latina a través de ViX.

