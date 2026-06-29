Príncipe Harry reconsideran llevar a Meghan Markle y sus hijos a Londres

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- Luego de que trascendiera que los duques de Sussex visitarían junto con sus hijos Reino Unido, el príncipe Harry ha reconsiderado la decisión debido a que se le negó una solicitud de protección policial.

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No obstante, el segundo hijo de Carlos III y la difunta princesa Diana mantiene la esperanza de que sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibeth visiten el Reino Unido, junto con su esposa Meghan Markle, aunque ello suponga una estancia más corta.

Según una nueva información revelada por The Telegraph, el príncipe considera viajar con su familia durante un día. El objetivo es que todos puedan reunirse con el rey Carlos.

Actualmente los duques se encuentran en Europa junto al príncipe y la princesa.

Una fuente cercana dijo al medio que el príncipe Harry: "solo quiere que sus hijos vean a su abuelo".

Luego de conocerse que Harry y Meghan planteaban viajar a Reino Unido, recibieron una oferta de Carlos III para alojarse en una residencia real.