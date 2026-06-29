lunes 29  de  junio 2026
CORONA

Príncipe Harry reconsideran llevar a Meghan Markle y sus hijos a Londres

Según The Telegraph, el príncipe considera viajar con su familia durante un día. El objetivo es que todos puedan reunirse con el rey Carlos III

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que trascendiera que los duques de Sussex visitarían junto con sus hijos Reino Unido, el príncipe Harry ha reconsiderado la decisión debido a que se le negó una solicitud de protección policial.

La información fue difundida por The Telegraph.

Lee además
Nepal.
VIAJES

Nepal, un viaje por la puerta de entrada la puerta de entrada a los Himalayas
La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.
FAMOSOS

Karol G envía mensaje a presidente electo de Colombia y pide dejar atrás la polarización

Seguridad

No obstante, el segundo hijo de Carlos III y la difunta princesa Diana mantiene la esperanza de que sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibeth visiten el Reino Unido, junto con su esposa Meghan Markle, aunque ello suponga una estancia más corta.

Según una nueva información revelada por The Telegraph, el príncipe considera viajar con su familia durante un día. El objetivo es que todos puedan reunirse con el rey Carlos.

Actualmente los duques se encuentran en Europa junto al príncipe y la princesa.

Una fuente cercana dijo al medio que el príncipe Harry: "solo quiere que sus hijos vean a su abuelo".

Luego de conocerse que Harry y Meghan planteaban viajar a Reino Unido, recibieron una oferta de Carlos III para alojarse en una residencia real.

Temas
Te puede interesar

Pamela Anderson revela cómo Sylvester Stallone intentó conquistarla

Confirman muerte de la humorista Gabriela Fleritt y familia tras terremotos en Venezuela

Película "Toy Story 5" continúa liderando la taquilla mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Influencers argentinos arrestados en el partido Colombia-Portugal en Miami-Dade
MIAMI-DADE

Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

Te puede interesar

Una empleada del correo cuenta boletas electorales.
EEUU

Corte Suprema impone límite de tiempo para el conteo de votos por correo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles

Ilustración placas tectonicas del mundo.
MUNDO

Conozca los 10 terremotos más fuertes registrados y sus consecuencias

Influencers argentinos arrestados en el partido Colombia-Portugal en Miami-Dade
MIAMI-DADE

Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

Los altos impuestos a la vivienda golpean la economía de miles de familias.
SONDEO

64% de votantes en Florida respalda enmienda que recortaría impuesto a la propiedad, según encuesta