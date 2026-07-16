jueves 16  de  julio 2026
POLÉMICA

Seis mujeres denuncian por violación a exdirectivo de agencia de modelos en París

Tienen entre 45 y 60 años aproximadamente y una de ellas era menor de edad en el momento de los presuntos hechos, precisó su abogado

Modelos presentan creaciones de Hermès para la colección de prêt-à-porter femenina primavera-verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 4 de octubre de 2025.

Modelos presentan creaciones de Hermès para la colección de prêt-à-porter femenina primavera-verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 4 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- Seis mujeres, la mayoría estadounidenses, presentaron el miércoles en París una denuncia por violaciones y trata de personas contra Gérald Marie, exdirectivo de la prestigiosa agencia de modelos Elite, informó a la AFP el abogado de las denunciantes, Mathias Darmon.

Estas seis denuncias, con constitución de parte civil, se inscriben "en la línea de la denuncia del 5 de junio de 2026 presentada por Carré Otis" en París, explicó Darmon.

Lee además
hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
La cantante española Rosalía tras ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, en el Co-op Live Arena de Manchester, en Reino Unido.
MÚSICA

Rosalía abre en Bogotá la etapa latinoamericana de su exitoso "Lux Tour"

Esta estadounidense de 57 años, antigua supermodelo de los años 1980-1990, acusa a Gérald Marie de "violaciones de menores cometidas cuando ella tenía 17 años" y de "trata de personas".

Otis asegura que los presuntos hechos tuvieron lugar en casa de Marie a mediados de la década de 1980, en ausencia de su pareja de entonces, la supermodelo Linda Evangelista.

Las seis denunciantes, todas ellas de nacionalidad extranjera, solicitan que se inicie un proceso contra el exdirector para Europa de Elite, que ahora tiene más de setenta años.

Tienen entre 45 y 60 años aproximadamente y una de ellas era menor de edad en el momento de los presuntos hechos, precisó su abogado.

Declaraciones de las denunciantes

En las denuncias presentadas ante el tribunal judicial de París, se destacan las "declaraciones concordantes" de las denunciantes.

Gérald Marie "habría aprovechado, durante décadas, la posición de autoridad, influencia y poder que le conferían sus funciones para obtener relaciones sexuales forzadas con numerosas mujeres jóvenes, algunas de las cuales eran menores de edad en el momento de los hechos", se señala.

Algunas de estas seis mujeres presentaron una primera denuncia en 2020 o 2021, pero otras dos lo hacen "por primera vez", aseguró Darmon.

Preguntada por la AFP, Céline Bekerman, abogada de Gérald Marie, subrayó que su cliente "niega categóricamente estas acusaciones" y afirmó que estas "ya fueron examinadas en el marco de una investigación exhaustiva llevada a cabo por la Fiscalía de París".

En 2023, la fiscalía archivó la denuncia presentada por la experiodista de la BBC Lisa Brinkworth contra Marie por haber prescrito el delito.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Artistas unen sus voces desde Miami en concierto por Venezuela

Confirman reconciliación de Ariana Grande y Ricky Álvarez 10 años tras ruptura

David Beckham decepcionado por eliminación de Inglaterra en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro que ha asistido dos veces a audiencia en la corte de Nueva York.
JUSTICIA

Juez de EEUU ordena a Maduro y a Cabello entre otros chavistas pagar $314 millones por torturas en Venezuela

El miedo quedó sepultado
OPINIÓN

El miedo quedó sepultado

El delantero argentino Lionel Messi (C), número 10 del ranking, celebra con sus compañeros la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. 
Fútbol

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Te puede interesar

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

Annette Taddeo.
ELECCIONES 2026

Alcaldes de Miami-Dade y Orange respaldan a Annette Taddeo para directora financiera de Florida

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

EEUU impone nuevo arancel del 25% a Brasil

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"