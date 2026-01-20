martes 20  de  enero 2026
Confirman ruptura amorosa de Karol G y Feid

Según fuentes cercanas citadas por TMZ, la ruptura se produjo de manera discreta y amistosa hace ya varios meses

Feid y Karol G asisten a la proyección en Nueva York de Karol G: Tomorrow Was Beautiful de Netflix en el Hotel Whitby el 6 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Feid y Karol G asisten a la proyección en Nueva York de "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" de Netflix en el Hotel Whitby el 6 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Dia Dipasupil vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lo que comenzó como un rumor en redes sociales ha sido confirmado por TMZ: la pareja de artistas colombianos, Karol G y Feid, ha terminado su noviazgo luego de tres años de relación. Según fuentes cercanas citadas por el medio estadounidense, la ruptura se produjo de manera discreta y amistosa hace ya varios meses.

El distanciamiento se volvió evidente para sus seguidores debido a la repentina falta de interacción que ambos mostraron en las plataformas digitales.

Los fanáticos notaron que no habían compartido fotografías recientes ni apariciones conjuntas en eventos importantes. El último registro público de la pareja se remonta a mayo de 2025 y a unas vacaciones posteriores.

Desde ese momento, el silencio en sus perfiles sociales alimentó rumores de una ruptura que finalmente ha resultado ser cierta.

A pesar del revuelo causado por esta noticia y de los miles de comentarios de esperanza que los usuarios dejan en sus publicaciones, ni Karol G ni Feid han emitido declaraciones oficiales.

Desde el inicio, ambos han preferido mantener su privacidad y continuar con sus proyectos profesionales de forma independiente.

Romance

Su historia comenzó en 2021 cuando fueron vinculados sentimentalmente tras trabajar juntos en la canción Friki. Aunque para muchos era evidente que existía algo más que una amistad, no fue hasta 2023 cuando la colombiana confirmó oficialmente que eran pareja.

Uno de los momentos más significativos de su vínculo quedó registrado en el reciente documental de Netflix titulado Mañana fue muy bonito. En esta producción, la cantante compartió detalles íntimos sobre cómo nació su historia de amor durante el Bichota Tour y resaltó la importancia de tener a alguien que comprendiera su ritmo de vida.

Feid no solo aparece en la cinta como un pilar fundamental en su proceso creativo y emocional, sino que también acompañó a la artista en la premiere celebrada en Nueva York, lo cual se convirtió en uno de los últimos grandes gestos públicos de su noviazgo.

