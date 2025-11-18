Nueva canción de Karol G aviva rumores de ruptura con Feid

Feid y Karol G asisten a la proyección en Nueva York de "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" de Netflix en el Hotel Whitby el 6 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Las especulaciones sobre la situación sentimental de Karol G vuelven a llenar las redes sociales. En esta ocasión, los rumores se generaron luego de que la artista colombiana anunciara el lanzamiento de su nuevo sencillo "Única", una colaboración con el productor puertorriqueño Tainy.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales de la cantante, en las que compartió un adelanto del video musical que acompaña el sencillo.

En el audiovisual, Karol G juega con una estética más melancólica y sentimental, alejándose de los ritmos latinos y los colores brillantes de su trabajo anterior Tropicoqueta.

Sin embargo, fue la letra de la canción lo que llamó la atención de los fanáticos.

“Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio,después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”, dice Karol en el adelanto.

El mensaje ha sido interpretado en redes sociales como la confirmación de su ruptura con el cantante Feid. Ambos artistas mantienen una relación desde 2021, así lo confirmó la intérprete de El Barco en su documental de Netflix.

Portada y mensaje

La portada del sencillo es una creación del artista japonés Yoshitaka Amano. El estilo de la imagen sugiere que la canción y su futuro video podrían ser un homenaje al realismo mágico, estableciendo paralelismos con obras icónicas como El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.

Fue desvelada en el perfil de Tainy.

El lanzamiento de Única marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Karol G luego del éxito alcanzado con Tropicoqueta.