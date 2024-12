Conoce los restaurantes que ofrecen platos para celebrar Navidad y Hanukkah

Andrés Carne de Res

Celebra la magia de la navidad en Andrés Carne de Res Miami con un menú exclusivo que hará de estas fiestas una experiencia inolvidable. Disfruta de una entrada con diversas opciones de mar y tierra, elige entre Chuletas de Cordero a la Parrilla, Langosta del Caribe al Carbón, Prime Rib de 16 oz, Mero de 8 oz o Rigatoni Funghi al Tartufo; y finaliza con un postre que endulce la velada.

Brinda y celebra junto a tus seres queridos con un mocktail, una copa de vino o prosecco celebrar una noche inolvidable con tus seres queridos.

El precio para menores de 21 años es de 125 dólares, mientras que para mayores de 21 es de 185 dólares.

Mirabella

Para celebrar la Navidad, Mirabella Coastal Italian by Michael White ofrecerá una cena especial de tres platos elaborada por el chef por 85dólares por persona, con un maridaje de vinos opcional, además del menú a la carta.

Dicho menú estará disponible tanto en Nochebuena de 6 p.m. a 10 p.m. como el día de Navidad de 4 p.m. a 9 p.m., e incluye el famoso Crudo Misto del chef Michael White con atún rojo, salmón real y hamachi, hiramasa a la parrilla con panzanella de boletus, maitake y médula ósea, y un postre italiano clásico: gianduja budino con sabayón de amaretto, aceite de oliva y avellanas.

Es la manera perfecta de celebrar la temporada con una comida inolvidable.

Los Fuegos by Francis Mallmann

Situado en el Faena Miami Beach, Los Fuegos, del galardonado parrillero argentino Francis Mallmann, ofrece a los clientes una versión moderna de la barbacoa tradicional.

Con una cocina de fuego abierto, un enfoque en ingredientes de origen local, y el toque experto del gaucho, este destino gastronómico sirve deliciosos platos en medio de un ambiente animado. Para Navidad, Los Fuegos ofrecerá deliciosos platos a la carta, como un Crudo de atún rojo servido con remolacha «al rescoldo», trufa negra fresca, chutney de remolacha, alioli de ajo asado, vinagreta de chalota y aceite de perifollo; Branzino « a la plancha» con salsa de mantequilla marrón y limón, raíz de apio y acelga suiza, remolacha y puré de zanahoria; lomo argentino alimentado con pasto al horno de leña ($85) con aligot de patata, chalotas glaseadas y jugo de ternera trufado; y un tronco de navidad para compartir con bayas escarchadas y corteza de chocolate del bosque.

Pao by Paul Qui

Este 24 de diciembre la cita es en Pao.

Inspirándose en estilos internacionales como el filipino, el español, el japonés y el francés, Pao presenta con audacia una nueva marca de cocina asiática moderna del chef Paul Qui con impresionantes vistas al océano. En Nochebuena, Pao ofrecerá platos especiales a la carta, como una Scallop de Hokkaido con mantequilla morena, ponzu, trufa negra y pieles de patata; y un Mezcal Aged Wagyu Prime Rib con adobo de trufa, setas silvestres, trufa blanca y boniato japonés. Para culminar la experiencia, los comensales pueden disfrutar de un tronco de Navidad con chutney de mango especiado y corteza de chocolate con leche.

Black Tap Craft Burgers & Beer Miami

Recién llegado a Miami, Black Tap Craft Burgers & Beer trae al barrio de Brickell su mundialmente reconocido menú, sus galardonadas hamburguesas al estilo neoyorquino y sus caprichosos CrazyShakes. En estas fiestas, Black Tap ofrecerá dos especiales dulces y salados para el mes de diciembre.

Los clientes pueden disfrutar de una hamburguesa Holiday Juicy Lucy con una hamburguesa de queso wagyu relleno de brie, ensalada de brotes, chalotas crujientes, y cubierto con una salsa de pimienta cremosa. Black Tap también presenta un Holiday Mini CrazyShake Flight que incluye un Eggnog Spiced Gingerbread Shake (borde glaseado de vainilla con migas de galleta de jengibre), un batido de chocolate y menta con galleta de azúcar (borde de vainilla glaseado con bastón de caramelo triturado cubierto con una galleta de azúcar de bastón de caramelo), y un batido de pastel de árbol de Navidad (borde de vainilla glaseado con virutas de Navidad cubierto con un pastel de árbol de Navidad), todo coronado con crema batida y una cereza.

WATR at 1 Hotel South Beach

Celebre la Nochebuena en WATR, donde los especiales navideños combinan a la perfección con las impresionantes vistas al océano. Su menú ofrecerá delicias festivas, que incluyen un Crispy Sea Bream entero acompañado de salsa de chile con miel y ajo, ponzu y arroz al vapor, y el sabroso Cerdo Ibérico Katsudon, servido con una tortilla, escabeches, arroz frito con camarones y salsa de curry Kare. Con su cocina de inspiración japonesa y sus refrescantes cócteles, WATR ofrece una experiencia gastronómica excepcional sobre el Atlántico.

Sparrow Italia

Detalles: Noble 33, líder mundial en hostelería, acaba de inaugurar Sparrow Italia en Wynwood. Inspirado en las ricas tradiciones culinarias de Italia y el Mediterráneo, Sparrow Italia ofrece un menú que combina sabores atemporales con ingredientes y técnicas modernos y elegantes.

Los clientes pueden saborear la exquisita cocina italiana contemporánea, mientras disfrutan de la memorable atmósfera de Sparrow Italia y de su comedor hundido bellamente diseñado, que cuenta con un escenario elevado para el entretenimiento nocturno en vivo. Artistas locales suben al escenario cada noche, flotando a través del comedor y encantando a los huéspedes con saxofones y voces impresionantes. Durante toda la semana de Navidad, Sparrow Italia se engalanará con una animada decoración navideña y los talentosos cantantes del restaurante ofrecerán una serie de espectáculos navideños con algunas de las versiones navideñas más populares de artistas como Mariah Carey, John Legend y muchos más. Las reservas pueden hacerse en www.sparrowitalia.com.

Toku

Detalles: Disfruta de la cena de Nochebuena en el ambiente acogedor de Toku a partir de las 5 de la tarde. Los platos diseñados para compartir de Toku ofrecen algo para cada paladar, junto con cócteles artesanales únicos que combinan perfectamente con las ofertas de Toku. Con un variado menú asiático moderno de inspiración japonesa y china con toques tailandeses, Toku ofrece un estilo de cena para compartir que promueve un ambiente interactivo complementado con cócteles artesanales de autor.

STK Steakhouse (Miami Beach)

Detalles: Celebre la Navidad en STK con un banquete festivo centrado en su delicioso pavo asado de granja. Este plato navideño viene acompañado de pan de maíz, relleno de hierbas y arándanos, muslos confitados con chalota y tomillo, camotes al horno con arce y puré de patatas Yukon gold con costra de parmesano. Coronado con la clásica salsa gravy y un sabroso chutney de arándanos y naranja, es el plato perfecto para disfrutar en el elegante y animado ambiente de STK y disfrutar de una inolvidable celebración navideña.

Motek

Detalles: Estas Navidades, Motek estará abierto y dará la bienvenida a sus clientes para que disfruten de sus sabrosos platos mediterráneos en un ambiente cálido y festivo. Celebra la temporada con los platos favoritos de los fans, como el crujiente sándwich de pollo Schnitzel, el cremoso y ahumado hummus de berenjena asada y el perfectamente especiado shawarma de cordero.

Aba Miami

Únete a Aba Miami - Bal Harbour para el almuerzo y la cena en la víspera de Navidad y disfrutar de ofertas especiales, entre ellas Za'atar salmón asado rey w / Salsa Matcha con yogur de ajo, zanahorias asadas y cebolla cippolini, y Calabaza Kabocha asada al arce con tahini, granada, limón y cebollino; además de todos sus mezze favoritos de inspiración mediterránea como Muhammara, Kebab Kefta de cordero y ternera y de postre, Bougatsa. Los especiales estarán disponibles para comer, llevar y entregar el martes 24 de diciembre.

Beauty & the Butcher

Prepárate para las fiestas con el especial Cookies for Santa de Beauty & the Butcher. La pastelera ejecutiva Ana De Sa Martins presenta sus deliciosas galletas con trozos de chocolate y mantequilla marrón, perfectamente maridadas con leche malteada de vainilla, disponibles a la venta por docenas o medias docenas. Estas galletas no sólo son un delicioso obsequio para Santa Claus, sino también el toque perfecto para cualquier reunión navideña. Haz tu pedido por adelantado del 1 al 21 de diciembre y recógelo el lunes 23 de diciembre. No te pierdas este capricho festivo.

Motek

Celebra Hanukkah en Motek con platos festivos favoritos como crujientes Tortas de Calabacín (Latkes), sabroso Falafel y dorado Schnitzel de Pollo. Disfrute de estos platos navideños en el ambiente cálido y acogedor de Motek.

Aba Miami

Haga su reserva para celebrar Hanukkah en Aba Miami - Bal Harbour y comparta los especiales que incluyen Latkes de Parmesano, Patata y Col de Bruselas con crema de cebolleta y compota de manzana por $15.95, más impuestos, y Pechuga de Ternera a la Brasa con Jugo de Mandarina Especiado con coles de Bruselas, nabo, zanahoria, cebolla cippolini y rábano por $37.95, más impuestos. Los especiales estarán disponibles para comer, llevar y entregar durante el almuerzo y la cena del jueves 26 de diciembre al 2 de enero.