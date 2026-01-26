Conozca Belice, una escapada al paraíso lejos de multitudes

Belice es un destino poco conocido para muchos viajeros; le sorprenderá al leer sobre este lugar.

Aquí, el alojamiento va desde rústicas cabañas frente a la playa y bosques hasta resorts de lujo que ofrecen una experiencia relajada en lugar de grandes cadenas internacionales. Entre las zonas más populares se encuentra el Arrecife de Belice, donde Reef Haven Belize es un retiro relajado frente al arrecife, diseñado para viajeros que buscan desconectarse de verdad, rodeados de aguas turquesas y paisajes tropicales.

“Nuestra oferta está diseñada para sentirse natural, nada programado—ya sea moverse con el sol a través de la meditación matutina, aprender los ritmos del tambor garífuna o reunirse alrededor de una fogata por la noche. Estos son los momentos que ayudan a desacelerar, conectar y estar verdaderamente presentes”, señaló Ravey Sánchez, Gerente General.

Y, en cuanto a la gastronomía, Reef Haven Belize destaca sabores de inspiración local y una cocina costera relajada.

“Los viajeros de hoy buscan más que solo un lugar donde hospedarse: buscan experiencias que se sientan auténticas y sin prisas”, comentó Scott McArdle, vicepresidente de Hospitalidad.

Si planea quedarse varios días, puede complementar su estancia con el Fort George Hotel & Spa, rodeado de playas impresionantes, selvas tropicales exóticas, abundante vida silvestre y exuberante vegetación.

El país

Ubicado en la costa noreste de Centroamérica, Belice limita al norte con México y al este con el mar Caribe, donde se encuentra el Arrecife de Belice, la segunda barrera más grande del mundo, solo después de Australia. Este sitio está reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Belice alberga una rica variedad de vida silvestre gracias a su ubicación geográfica, así como a su amplia gama de climas y hábitats para la flora y la fauna.

En Belice, la cobertura forestal representa aproximadamente el 56 % del territorio. El norte del país está compuesto principalmente por llanuras costeras planas y pantanosas, en algunos lugares densamente boscosas. La flora es altamente diversa considerando la pequeña extensión geográfica. El sur alberga la cadena montañosa baja de las Montañas Mayas.

Belice City es la ciudad más grande del país, con una población de 64.000 habitantes, y fue la capital de la antigua Honduras Británica (como se llamaba Belice entonces).

Además, Belice es hogar de numerosas e importantes ruinas mayas, con sitios como Caracol, Xunantunich, Lamanai y Altun Ha, que ofrecen impresionantes templos, pirámides y centros ceremoniales para que los visitantes exploren.

Idioma

El idioma principal y oficial es el inglés, pero el español y la lengua maya se hablan ampliamente.

Cómo llegar

Las principales aerolíneas ofrecen vuelos directos desde varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Miami.

Si viaja con pasaporte estadounidense, no necesita visa para estancias de hasta 30 días; si viaja con un documento de otro país, por favor contacta a la oficina consular beliceña más cercana para obtener la información correspondiente.

Todos los viajeros deben contar con un pasaporte válido por al menos seis meses después de la fecha de salida de Belice y con al menos una página en blanco.

Moneda

El dólar beliceño es la moneda oficial y de curso legal del país. El tipo de cambio fluctúa alrededor de dos dólares beliceños por un dólar estadounidense.

El gasto turístico en Belice es comparable al de otras naciones del Caribe debido a su economía similar, accesible y dependiente del turismo. Sin embargo, si desea ahorrar dólares, NO CAMBIES DINERO, ni antes de viajar ni en tu destino. Muchos viajeros suelen cambiar efectivo, ignorando las comisiones, a menudo excesivas, que se les cobran.

Es mejor depositar su dinero en su cuenta bancaria y usar su tarjeta de cajero automático en cuanto llegue al destino. El banco emisor cobrará entre tres y cuatro dólares, pero ahorrará en comisiones de cambio y obtendrá la mejor tasa internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.