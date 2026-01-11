Conozca la obra del artista cubano Carlos Sablón, premiado en Italia

El artista cubano Carlos Sablón posa con el premio Collare Laurenziano, que recibió en el Palazzo Vecchio, en Florencia, Italia.

MIAMI.- Tras hacerse con el Prix Collare Laurenziano, el artista Carlos Sablón continúa su quehacer en las artes plásticas. Obras del pintor cubano radicado en Francia integrarán la colección permanente del Castillo Piccolomini, en Capestrano, luego de recibir el prestigioso premio internacional de arte.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el laureado artista sobre el significado de este premio en su trayectoria, que le fue otorgado en octubre, y el proceso creativo detrás de su obra, en la que resalta la coherencia del lenguaje pictórico, que dialoga con la historia y la memoria cultural.

—¿Qué significa haber sido merecedor de este galardón internacional de arte Prix Collare Laurenziano, otorgado por la Académie Internationale des Médicis en la Salle du Cinquecento, Palazzo Vecchio, Florencia, Italia?

Para mí, este galardón representa un reconocimiento a una trayectoria artística construida a lo largo del tiempo, especialmente a través de mi trabajo y de mi presencia en importantes contextos expositivos en Italia. Haber sido distinguido tras exposiciones como Libertas, en el Musée des Médicis – Rotonde de Brunelleschi, en Florencia, en enero de 2025, así como Tra Sacro e Profano, en el Musée Venanzo Crocetti de Roma, en 2018, confirma que mi obra ha sabido dialogar con espacios cargados de historia, simbolismo y memoria cultural. Este premio se inscribe, para mí, en una continuidad natural entre la creación contemporánea y la herencia humanista.

—¿Competiste con una obra o exhibición específica? ¿Cuál fue y qué nos puedes contar sobre esa obra?

El reconocimiento está vinculado a un conjunto de obras presentadas en Italia, particularmente en el marco de la exposición Libertas, en Florencia, donde expuse una pintura titulada Flora (2025), que forma parte de una investigación pictórica que desarrollo desde hace varios años. Estas obras exploran un universo simbólico en el que lo figurativo, lo onírico y lo narrativo se entrelazan, abordando temas como la libertad interior, la memoria, la identidad y la condición humana. No se trata de una obra aislada, sino de un corpus coherente, concebido como un diálogo continuo entre imagen, pensamiento y emoción.

—¿Qué elementos podemos encontrar en tu trabajo que lo hicieron merecedor de este prestigioso premio?

Creo que este reconocimiento pone en valor la coherencia de mi lenguaje pictórico, así como una investigación constante sobre el sentido y la imagen. En mi trabajo están presentes el símbolo, la metáfora y una narrativa visual que oscila entre lo real y lo imaginario. Mis obras buscan crear una tensión poética entre lo sagrado y lo profano, entre la historia y lo contemporáneo, sin caer en lo anecdótico. La técnica nunca es un fin en sí misma, sino un medio al servicio del contenido y de la experiencia sensible del espectador.

—¿Qué nos puedes contar sobre el proceso creativo de tu obra? ¿En qué encuentras inspiración?

Mi proceso creativo es lento, reflexivo y profundamente interior. Parte de imágenes mentales, lecturas, referencias literarias e históricas, pero también de experiencias personales y de la observación del mundo que me rodea. Me inspiran tanto la historia del arte como la literatura, la espiritualidad, la memoria colectiva y los contrastes del mundo contemporáneo. Pintar es, para mí, una forma de pensar, de ordenar el caos y de traducir visualmente aquello que no siempre puede expresarse con palabras.

—¿Qué dirías que transmite tu obra al espectador? ¿Y qué te transmite como creador al contemplarla?

Aspiro a que mi obra ofrezca al espectador un espacio de contemplación y de proyección personal, un lugar donde la imagen actúe como detonante de preguntas más que como una respuesta cerrada. Como creador, al contemplar la obra terminada, siento que funciona como un espejo simbólico: me devuelve silencios, tensiones y resonancias. Cada pintura es una etapa del camino, un fragmento de un diálogo continuo conmigo mismo y con el mundo.

—¿Qué viene después de este premio?

Este reconocimiento no lo concibo como un punto de llegada, sino como el inicio de una nueva etapa de colaboración artística y humanística. Deseo expresar mi profundo agradecimiento a la Académie Internationale des Médicis, con la cual se abre la posibilidad de consolidar una relación de trabajo estrecha y duradera entre Italia y Francia, basada en el intercambio cultural, la creación contemporánea y el pensamiento humanista.

Como primer paso concreto de esta colaboración, una colección de obras formará parte de la colección permanente del Castillo Piccolomini, en Capestrano (Italia). Estas obras se integrarán en una exposición permanente que reunirá creaciones de artistas internacionales de reconocido prestigio, entre ellas las del colectivo Visionirique Étrange, que tengo el honor de coordinar.

Este proyecto adquirirá una visibilidad particularmente significativa gracias a la designación de L’Aquila como Capital Europea de la Cultura 2026, un contexto que ofrece una oportunidad excepcional para reforzar los vínculos culturales europeos y situar la creación contemporánea en un diálogo vivo con el patrimonio histórico.

—¿Has expuesto en Miami o es algo que te propones?

Sí, he tenido la oportunidad de exponer en Miami, una ciudad clave en el panorama artístico internacional. En 2022 participé en el proyecto Crossing Borders, presentado en el Musée d’art et de design du Miami Dade College, en Miami Beach. Fue una experiencia muy enriquecedora, ya que se trató de un proyecto centrado en el diálogo intercultural y en la circulación de lenguajes artísticos más allá de las fronteras.

Posteriormente, en 2023, mi trabajo estuvo presente en el Fort Lauderdale Food & Wine Festival, en el sur de Florida, un evento que, desde otro contexto, permitió acercar la creación contemporánea a un público amplio y diverso. Estas experiencias en Estados Unidos forman parte de un recorrido internacional que continúo desarrollando con interés y apertura, siempre atento a nuevos proyectos que favorezcan el intercambio cultural y el encuentro entre distintos públicos.

—¿En cuáles museos o galerías del mundo se puede apreciar tu obra?

Mi obra puede apreciarse actualmente en diversos museos, galerías y plataformas artísticas internacionales, tanto en espacios físicos como en contextos curatoriales digitales especializados. Paralelamente, mi obra está representada y difundida por distintas galerías y plataformas internacionales, entre ellas Nicole Museum (París), Salon d’Automne (París), Salon Comparaisons (París), DCS Contemporary Gallery (Alemania), Museo de Arte de la Villa de Leyva(Colombia), Museo Nacional de Shanxi(China), Libellule Art (Francia), Galerie Bruno Massa (París), Magical Dreams (Polonia) y Mondial Art Academia (Francia), lo que permite una visibilidad continua de mi trabajo en Europa, América y Asia.

Esta presencia en distintos contextos culturales responde a mi interés por mantener un diálogo abierto entre territorios, públicos y tradiciones artísticas, y por situar la pintura contemporánea en un espacio de circulación verdaderamente internacional.