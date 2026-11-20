Miss Perú 2026, Luren Márquez, en una publicación en su perfil en Instagram.

MIAMI.- El Señor de Luren es el patrón del departamento de Ica y la segunda devoción católica más grande del Perú. Su culto se remonta a seis siglos atrás.

Mucho tiene que ver esta devoción con la vida se Luren Márquez.

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Cuando la candidata al concurso Miss Universo 2026, que se celebra en Puerto Rico hasta el próximo 24 de noviembre, iba a nacer su madre sufrió complicaciones en el embarazo. Le pidió al Señor de Luren que salvara a su hijita, y así ocurrió. Y en agradecimiento no solo le puso el nombre de Luren sino que junto con su hija le tienen un amor eterno.

En efecto, Luren no solo lucha por su superación personal sino además posee la emoción social como para involucrarse en proyectos para apoyar a aquellos que necesitan un impulso para despegar.

Luren nació en Huacachina, un oasis en las afueras de la ciudad de Ica.

Siempre tuvo la inquietud por hacer cosas con el deseo que trascendiera el nombre de su ciudad natal.

"Para mí es un sueño representar a Perú en Miss Universo", confesó Miss Perú 2026. "Quería llevar lo más lejos posible mí mensaje de oportunidades para otras personas. Aparte de mi belleza, llevar una historia de resiliencia y promover que más jóvenes se sientan orgullosos de su identidad cultural".

Su manera de ser, íntegra y sencilla, le ha permitido tener una magnífica conexión con la gente.

El miércoles 4 de noviembre pasado le hicieron una gran despedida en Ica. Centenares de personas salieron a las calles a desfilar con sus trajes típicos a cantar y danzar. Hubo música fiesta y el impulso de un pueblo para arropar a su representante en un magno evento.

"Fue súper emotiva la despedida", dijo Luren. "En realidad fueron dos días de compartir una serie de programas, que incluyeron misa, actividad social con las niñas del Señor de Luren, que es una casa de acogida, reunión con autoridades, entre otras actividades".

En Miami

Hace cinco años, Luren reside en Miami.

"Cuando murió mi padre me tocó un papel más protagónico en mi familia", comentó Luren. "Decidí estudiar y abrirme camino, pero siempre mantuve los lazos abiertos con mi país".

El 2024 participó en el concurso Miss Perú y quedó como primera finalista.

Para el Miss Universo del 2026 se abrió la posibilidad que cada país designara a su representante y el Perú inició una serie de entrevistas con las candidatas y eligió a Luren.

"Ahora estoy lista para este gran reto", confesó Luren. "Me he preparado con todo el corazón para no dejar pasar esta oportunidad. Voy con todo a la conquista del cetro mayor. Tengo esa gran ilusión y quiere disfrutarla con todos. Claro que voy a necesitar una ayudita de los votantes".

Luren se refiere a que entre las reglas del concurso hay una votación por Internet.

Solo hay que ir a la página web missuniverseorg.com y emitir su voto.

Luren ya se encuentra en Puerto Rico junto con las otras 120 candidatas y confesó que en los poquísimos momentos libres que dejan las exigencias de un concurso mundial se dio un tiempo para seguir la visita del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú y quedó especialmente conmovida con la entrega de su país al Santo Padre, quien posee por adopción la nacionalidad peruana.

El programa del certamen

TV: Telemundo

11 - 21 Desfile de trajes típicos

11 - 22 Competencia preliminar

11 - 24 Gran final y coronación.