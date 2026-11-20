Miss México Fatima Bosch (D) se enfrenta a Miss Tailandia Praveenar Singh (I) para escuchar a la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.

MIAMI.- La Organización Miss Universo se prepara para celebrar su septuagésima quinta edición, la cual ha sido denominada Diamante.

Y tras un año marcado por diversas polémicas que eclipsaron al certamen, 116 candidatas se reúnen en Puerto Rico con el mismo sueño, pero solo una será coronada el 24 de noviembre.

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Qué recibe la ganadora

Más allá de alzarse con el título de soberana universal, la ganadora del máximo concurso de belleza también obtiene otros incentivos.

Aunque la Organización nunca ha revelado la suma, referencias de entidades como Miss Planet International y medios especializados como ¡Hola! indican que la ganadora percibe un salario anual de 250.000 dólares.

Además, se suma una asignación de 50.000 dólares mensuales destinada a cubrir gastos derivados de sus actividades oficiales y responsabilidades como embajadora global de la marca.

Fuera de las compensaciones económicas, la reina universal también obtiene beneficios como un apartamento de lujo en la ciudad de Nueva York y cuenta con todos los traslados pagos para cumplir con su agenda profesional alrededor del mundo, según reporta Lifestyle Asia y People.

Este año, la ganadora lucirá la corona The Radiance of an Eternal Legacy (El resplandor de un legado eterno), una pieza diseñada para conmemorar los 75 años del certamen, confeccionada en oro blanco de 18 quilates e incrustada con 3.150 diamantes.