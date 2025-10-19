domingo 19  de  octubre 2025
Conozca un tratamiento que promete rejuvenecer el rostro 10 años

La dermocosmiatra venezolana Alicia Labrador promueve innovador tratamiento que posiciona a Miami como capital del rejuvenecimiento facial

La dermocosmiatra venezolana Alicia Labrador, fundadora de Aliestetic.

La dermocosmiatra venezolana Alicia Labrador, fundadora de Aliestetic.

Cortesía/ Aliestetic
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- Muchos dicen que la revolución de la estética en Miami tiene acento venezolano, y Alicia Labrador es una de las esteticistas y empresarias que lo reafirma. Desde la Ciudad del Sol, esta popular dermocosmiatra y fundadora de Aliestetic ha desarrollado un protocolo que está marcando tendencia en el mundo del rejuvenecimiento facial: “10 años menos”, una fórmula que combina ciencia, tecnología y pasión por la belleza natural.

Inspirada por uno de sus lemas de vida: “La belleza comienza cuando decides cuidar de ti misma”, Labrador ha logrado unir en un solo procedimiento estético los avances más sofisticados de la estética moderna, siendo capaz de transformar no solo la piel sino también la confianza de quienes lo prueban.

“Siempre soñé con idear un protocolo de belleza que lograra resultados naturales, sin cambiar la esencia del rostro ni alterar la expresión, ya que la idea es que las personas se vean como ellas mismas, solo que más frescas, jóvenes y seguras”, dijo la experta a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el tratamiento que nació tras años de investigación y práctica clínica. Firmeza y confianza

Combinando Sculptra, Morpheus 8 y MP2, tres tecnologías reconocidas mundialmente que trabajan en sinergia sobre las distintas capas de la piel, Alicia ha logrado resultados impactantes en Miami, tanto así, que hoy su negocio planea expandirse en franquicias a nivel nacional gracias al éxito del innovador procedimiento.

“Comenzamos con Sculptra, que es un bioestimulador a base de ácido poliláctico que activa el colágeno tipo I y III, restaurando el volumen y la estructura facial. Luego, aplicamos el Morpheus 8, una radiofrecuencia fraccionada de precisión que ayuda a eliminar líneas de expresión, mejorar la textura, y aportar un efecto lifting (levantador) visible desde la primera sesión. Y, finalmente, damos el broche de oro con el MP2, una radiofrecuencia médica avanzada que actúa como el toque mágico final, sellando los resultados con firmeza y luminosidad”, reveló la Alicia Labrador sobre el popular tratamiento.

“Cada rostro tiene una historia, y mi trabajo es devolverle al tiempo su equilibrio. No se trata de borrar los años, sino de celebrar la experiencia con armonía y vitalidad”, agregó la experta sobre el procedimiento que requiere tres sesiones, con intervalos de dos semanas entre cada una, y que -asegura- sus resultados pueden prolongarse hasta dos años.

Superación y éxito

Con una visión que combina ciencia, emprendimiento y sensibilidad humana, Alicia Labrador se ha convertido en una de las voces más influyentes del sector estético latinoamericano. Su modelo de

negocio basado en la capacitación, la innovación y la expansión responsable de franquicias, continúa creciendo y abriendo puertas a profesionales que desean desarrollarse bajo una marca con resultados comprobados y una filosofía de excelencia.

Pero su éxito va mucho más allá de los tratamientos. Alicia es también la mente creadora detrás de VitAli Cosmetic, una línea de productos faciales y corporales que une la precisión clínica con el poder de la naturaleza. Y en su centro Aliestetic, con sede en Miami, ofrece más de 50 tratamientos médicos y estéticos, desde cirugía plástica y wellness (bienestar) hasta recuperación postoperatoria y terapias con células madre. Cada procedimiento -asegura- lleva su sello: “pasión, profesionalismo y una profunda convicción de que la belleza auténtica nace del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu”.

Para saber más de este tratamiento de belleza, visite el perfil en Instagram @aliestetic.

