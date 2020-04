Coronavirus: Muere en Miami la periodista Mariahé Pabón

“Martha Estaba con su hija Manu Manzo, que representó a Venezuela en el Festival Viña del Mar, que se realizó a finales de febrero. Después, como a los 15 días, llegó Luis de México. Estaba dirigiendo una comedia de Televisa que está por estrenar. Pudo ser que Luis lo agarró en un avión y se contagiaron, pero Martha si estuvo más tiempo de cuarentena. Estaban resguardados, pero el virus le dio a los tres”, detalló.

Mendoza recuerda con cariño una entrevista que Mariahé Pabón le realizó.

“La primera vez que regrese a Caracas, después de venir a vivir a USA, me hizo una entrevista para el periódico El Mundo, que llevé orgulloso a mi cita en el consulado americano en Venezuela para que me sellaran mi visa. Gracias a esa entrevista, me negaron la visa porque en ella decía que quería recorrer el mundo y seguir trabajando en USA. Al tiempo nos reíamos de ello”, relató Mendoza a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Puedo decir orgulloso que Mariahé Pabón era mi amiga. Inteligente, elegante y siempre honesta con sus opiniones. Era una periodista querida y admirada en Venezuela. Entrevisto a artistas, deportistas y políticos. Y pues, como madre, parió y educó a una de las mujeres que más quiero: Martha Pabón, actriz y productora’, agregó.

En la extensa lista de personalidades entrevistadas por Pabón destacan el futbolista Alfredo Di Stefano y el dictador Fidel Castro. Otra de las entrevistas que tuvo en su haber, durante su paso por la revista Élite, fue la que le realizó a uno de los nietos de Mussolini tras que huyera de Italia.

Nacida el 20 de enero en 1930, en Colombia, bajo el nombre de María Helena Pabón, el auge de su carrera profesional transcurrió en Venezuela, donde fue columnista del diario El Nacional y por muchos años directora de la revista dominical Estampas, de El Universal.

Fue también en Venezuela donde se ganó el respeto y admiración como periodista de espectáculos. En una de sus tantas crónicas afiladas, describió a la Pequeña Venecia como su "país de los sueños cumplidos", adonde "llegué indocumentada y nadie me pidió papeles".

Fue amiga cercana de Gabriel García Márquez. Y su amistad de varias décadas con Celia Cruz le valió un espacio en la edición de octubre de la revista Oprah.

A Pabón la sobreviven su hija Martha, su yerno Luis Manzo y su nieta Manu.

Por su parte, Manu extrañará mucho la compañía de su abuela y todo lo que ésta representó en su vida.

“Nos encantaba estar juntas. Cualquier cosa que hiciéramos juntas, la pasábamos súper bien. Recuerdo mucho jugar con ella en su casa. Me ponía todas sus joyas y fragancias. Recuerdo las semanas santas en su apartamento en la playa, donde le enseñaba a nadar, porque nunca aprendió. Y todo el amor que me daba es lo que más extrañaré”, expresó la joven cantante Manu Manzo. De su abuela, a quien describe como “fashionista” y “rumbera”, Manzo aprendió a ser valiente y presumida. Y también la alegría de vivir, que Pabón conservaba intacta a su avanzada edad.

“Me enseñó a vivir la vida al millón. A luchar por lo que quiero y a no tenerle miedo a nada ni a nadie. También a estar siempre bella y regia hasta para salir a la esquina. Era una mujer ejemplar, lista para comerse a el mundo y nunca dejó ese pensamiento atrás, ni siquiera a los 90 años. Trabajo a su manera haciendo periodismo hasta el último día”, dijo Manzo.

Pabón, además, era un ejemplo de que la vida se puede disfrutar a plenitud importar la edad.

“Ella no le tenía miedo a nada. Era una mujer muy fashionista, compartíamos ropa siempre. Era muy bondadosa. Amante de la buena música y la buena literatura. Mi amor por la poesía viene de ella. Era muy intelectual, muy Rumbera y muy divertida. También era moderna, adaptada a la vida de hoy en día. Me encantaba su computadora y su Facebook. Era buena madre, genial hermana, excelente abuela. Amante de la vida. Una mujer plena, llena de vida”.