COVID-19: Pintor Juan Lucena recauda fondos con su pintura

Ante la receptividad que ha tenido la creación, Juan Lucena realizó una serie limitada, numerada, firmada e impresas en papel 100% algodón de alta calidad y con un tamaño de 40x50 para recaudar fondos contra la lucha del COVID-19.

"Hace días publiqué mi obra Covid-19/2020 “¿Que haremos sin ellos?”. Quiero dar las gracias a todos los que que habéis comentado, compartido y estáis reservando las reproducciones de la obra, cuyos beneficios serán donados como todos saben a la lucha contra el virus. Comentar también, la profunda satisfacción que me habéis hecho sentir. Nunca pensé que una de mis obras llegara a transmitir tanto", expresó Juan Lucena a través de cuenta de Facebook.

"A través de los cientos de comentarios públicos y privados que me han llegado desde todos los rincones del mundo, me habéis hecho sentir que lo he logrado. No hay satisfacción más grande para un pintor. Cierto que la situación que vivimos actualmente es de extrema gravedad y estamos especialmente sensibles con esta durísima prueba, en especial todas aquellas familias a las cuales el virus les ha arrebatado algún miembro. Quiero manifestarles mi más sentido pésame y con mi obra rendirle mi humilde homenaje a las personas que nos dejaron", agregó el pintor.

Los interesados en adquirir una de las reproducciones podrán hacerlo por 150 euros la unidad.Las reservas las pueden realizar a través del correo electrónico jalorellana@yahoo.es.