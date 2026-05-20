miércoles 20  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Cher cumple 80 años desafiando el tiempo como gran diva de la cultura pop

Cher cumple este miércoles 80 años en la cima de la reinvención, aunque en el plano personal atraviesa una compleja situación por la tutela legal de su hijo menor

La diva estadounidense Cher.&nbsp;

La diva estadounidense Cher. 

EFE

LOS ÁNGELES.- Hubo un tiempo en que la industria del entretenimiento dictaba que las mujeres tenían fecha de caducidad, pero Cherilyn Sarkisian, conocida popularmente como Cher, nació precisamente para dinamitar esa regla y consolidarse como una viva leyenda de la cultura pop.

Cher cumple este miércoles 80 años en la cima de la reinvención, aunque en el plano personal atraviesa una compleja situación por la tutela legal de su hijo menor, Elijah Blue Allman, debido a sus severos problemas de adicción.

Lee además
La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025. 
EN LAS REDES

Cher protagoniza hilarante momento en los Grammy Awards
El cantante Roberto Carlos.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La cantante estadounidense, nacida en El Centro (California), solicitó el pasado abril la tutela de su hijo, actualmente ingresado en un centro psiquiátrico por sus problemas de salud mental y tras cometer varios delitos.

El deterioro en el estado de salud de Elijah ha obligado a la artista a solicitar el control total de las finanzas y decisiones médicas de su hijo para evitar que los fondos de su fideicomiso sigan financiando su adicción.

El refugio en la música

La dura realidad a la que se enfrenta ahora Cher, quien nunca ha tenido una vida fácil, contrasta con una trayectoria profesional que comenzó a mediados de los años 60 junto a su esposo Sonny Bono, con quien creó un fenómeno televisivo y musical que definió la estética hippie.

Aquel dúo marcó a una generación con himnos como 'I Got You Babe', pero su verdadero potencial eclosionó cuando tomó las riendas de su carrera en solitario y demostró que su talento no dependía de nadie.

La artista transitó del folk de 'Gypsys, Tramps & Thieves' al rock de estadio de 'If I Could Turn Back Time', una versatilidad que la ha convertido en la única capaz de liderar las listas de Billboard con números uno desde los años 60 hasta 2020.

Pero reducir a Cher a la música sería olvidar su idilio con Hollywood, donde decidió volcarse en la década de los 80, logrando encadenar majestuosas interpretaciones en proyectos como 'Silkwood' (1983), que protagonizó junto a Meryl Streep; o 'Mask' (1995).

El clímax de su carrera cinematográfica llegó en 1988 al conquistar su primer y único Óscar a mejor intérprete femenina por 'Moonstruck' una noche histórica donde además rompió esquemas en la alfombra roja con un atrevido vestido transparente de Bob Mackie.

Creer en la vida después del amor

Pero, sin duda, por lo que Cher es mundialmente conocida es por un tema que ya es un mito: la canción 'Believe', que plantea en su famoso estribillo si existe la vida después del amor, se convirtió en un himno que forma parte de la cultura pop.

Este éxito no solo rompió récords, sino que demostró que la gran diva sigue desafiando al tiempo, despidiendo los prejuicios con las botas puestas y una peluca nueva para cada ocasión.

Su legado se sigue construyendo día a día, como bien pudo verse en la pasada edición de los Grammy, donde tras aceptar un premio a la trayectoria, ofreció un poderoso discurso animando a perseguir los sueños.

Tras concluir su intervención bajo una larga ovación, la artista se disponía a retirarse, pero el presentador tuvo que detenerla para recordarle que aún le quedaba un premio por entregar.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Billy Joel asegura que película biográfica no cuenta con su consentimiento

Rumanía ordena arresto del rapero estadounidense Wiz Khalifa por consumir marihuana

Escritora taiwanesa Yang Shuang-zi gana International Booker Prize

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.
EEUU

Departamento de Justicia anunciaría en Miami encauzamiento contra Raúl Castro

Marco Rubio ofreció la creación de una nueva Cuba donde el pueblo pueda incluso reclamar la mala prestación de servicios, sin vaya preso. (Sitio oficial de la Casa Blanca) video
NUEVAS RELACIONES

Marco Rubio explica en mensaje de video que EEUU busca nueva relación con el pueblo de Cuba

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Mujer resulta herida en el rostro tras agresión en pleno Downtown de Miami

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Tensiones

Trump afirma que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" en espera de alcanzar un acuerdo

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez desde 2004

Te puede interesar

El fiscal general encargado de EEUU, Todd Blanche, durante una intervención en la Torre de la Libertad, en la ciudad de Miami, Florida.
CUBA

EEUU acusa formalmente de asesinato a Raúl Castro por crimen de Hermanos al Rescate

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
FLORIDA

Marco Rubio respalda anuncio histórico sobre Raúl Castro desde la Torre de la Libertad

Vinicius Cerbaro, investigador posdoctoral de University of Florida
HALLAZGO

El Niño amenaza industria de fresa en Florida valorada en $500 millones, según estudio

Presentación del libro Dignas Cubanas. 
LETRAS

La escritora Zoé Valdés presenta en Miami el libro "Dignas Cubanas" este 20 de mayo

Marco Rubio ofreció la creación de una nueva Cuba donde el pueblo pueda incluso reclamar la mala prestación de servicios, sin vaya preso. (Sitio oficial de la Casa Blanca) video
NUEVAS RELACIONES

Marco Rubio explica en mensaje de video que EEUU busca nueva relación con el pueblo de Cuba