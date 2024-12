Crean imágenes con IA de presunta boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Las fotografías fueron compartidas en la cuenta de Tiktok @el_rey_sol_, y en las mismas puede verse a Luis Miguel luciendo un smoking sonriente; mientras que Paloma es retratada con dos looks de novia diferentes.

“La mejor relación de Luis Miguel”, “Qué bonitos”, “Se vería guapísimo en su boda”, “Se casaron y vivieron felices para siempre” y “Espero que algún día den la noticia y compartan la imágenes”, son algunos de los comentarios que yacen en la publicación.

Luis Miguel y Paloma Cuevas Imagen creada con inteligencia artificial de Luis Miguel y Paloma Cuevas, y compartidas por la cuenta de Tiktok el_rey_sol_. Captura de pantalla/Tiktok/@el_rey_sol_

¿Hubo boda?

Meses atrás, circuló un video en el que se veía al cantante salir de un restaurante en Juárez, México, y saludaba a las fanáticas que lo esperaban con emoción. Sin embargo, en el video que circuló de aquel encuentro, llamó la atención que el hombre de 54 años llevaba en su dedo anular izquierdo una alianza.

A pocos segundos de saludar a las fanáticas, se puede apreciar cómo el intérprete se quita el anillo para guardarlo en su chaqueta.

Las imágenes despertaron la curiosidad de muchos por saber si Luis Miguel por fin había decidido lanzarse al agua con su novia; por lo que durante un evento en México, Herrerías fue cuestionado por la prensa para conocer si realmente las suposiciones eran ciertas y el intérprete había contraído matrimonio.

- "¿Fue invitado o no a la boda de Luis Miguel con Paloma?", preguntó un periodista

- "Sí, claro (me invitaron a la boda). Pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de Marsella; no me acuerdo ahora. Tenía a mi señora madre y no podía asistir", comentó sin especificar cuándo se realizó el evento.

Sin embargo, días después se retractó y dijo que pensó que le habían consultado sobre la hija de la primogénita del cantante, Michelle Salas, quien se casó el 14 de octubre de 2023, en la Toscana, en Italia, con el empresario venezolano Danilo Díaz.

“Me preguntaron que por qué había ido a la boda. Dije ‘si me invitó, pero no fui porque era muy lejos y eran muy caros los hoteles, y eso’; pero estaba pensando que era la boda Michel. Y contesté creyendo que estaba hablando de la boda de la Michelle Salas, no de la boda de Luis Miguel”, dijo al programa Ventaneando de TV Azteca.