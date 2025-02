Crecen rumores de romance entre Will Smith e India Martínez tras Premio Lo Nuestro

Will Smith e India Martínez se presentan en el escenario durante la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- Will Smith ha retomado su carrera musical y como parte de la promoción de sus canciones, el artista fue invitado a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro en Miami, donde no solo protagonizó, junto a Dj Khaled, el opening de la ceremonia, también encendió los rumores de un posible romance con la cantante española India Martínez .

Las especulaciones iniciaron luego de que los cantantes presentaran en la tarima del Kaseya Center de Miami First Love, una pieza que ambos ejecutaron un sensual performance en el que se podía percibir la química.

"Quiero ese primer amor, quiero quitarte la camisa, yo quiero ese primer Romeo, quiero esa primera llama”, reza uno de los versos de la canción.

Ninguno de los artistas se ha pronunciado para aplacar los rumores.

No obstante, internautas han recordado la compleja dinámica que Smith mantiene con su esposa Jada Pinkett; pese a que en los últimos días, ambos han sido vistos juntos.

¿Quién es India Martínez?

Nacida en Córdoba, España bajo el nombre Jenifer Yésica Martínez Fernández, la cantante de 39 años, conocida artísticamente como India Martínez, fusiona el flamenco y pop.

Will Smith e India Martínez se conocieron en agosto de 2024, cuando la artista española actuó en la Gala Starlite, en Marbella.

Ella dijo a Despierta América que tras su actuación, Will Smith se le acercó para hacerle la propuesta de grabar un tema juntos.

"Cuando me lo dijo en español, casi me caigo de espaldas", confesó.

First Love forma parte del próximo álbum de Will Smith, Based on a True Story.

India Martínez ganó el premio Goya en 2015 por el tema de la banda sonora de la película El niño. Estuvo nominada al Latin Grammy como mejor artista novel, en la edición 2009 del galardón.

Entre sus colaboraciones figura Cuando tus ojos me miran, que grabó en 2008 con Franco De Vita.