"It's Time!": Mariah Carey le da la bienvenida a la Navidad 2026

El anuncio del 1° de noviembre de Mariah Carey marca formalmente la transición de Halloween a la época navideña.

Mariah Carey volvió a adueñarse de la conversación digital este domingo 1° de noviembre con la publicación de su acostumbrado video «It’s time!». El anuncio marca el retorno estacional del himno All I Want for Christmas Is You y vuelve a desatar la euforia de sus seguidores en todo el mundo.

Con una cuidada puesta en escena, Carey dejó a sus seguidores atónitos al mutar de una rebelde estética punk rock al resplandor navideño. La secuencia arranca en un festejo neoyorquino de Halloween, en el que la diva aparece con indumentaria alternativa para cantar Hermit, una composición que evoca uno de los proyectos más enigmáticos y menos explorados de su carrera.

Pero todo cambia cuando el reloj marca la medianoche. La cantante deja atrás su imagen rockera, aparece con un atuendo navideño y pronuncia su célebre: It's time (Es hora). Acto seguido, suena All I Want for Christmas Is You, y Carey aparece en lo alto de un enorme árbol decorado.

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El himno de la Navidad

Convertido en un clásico viral, el anuncio del 1° de noviembre de Mariah Carey marca formalmente la transición de Halloween a la época festiva. La creatividad de sus videos generan un masivo impacto en redes sociales, donde sus seguidores celebran la vuelta de la "Reina de la Navidad" con memes y tendencias globales.

All I Want for Christmas Is You, publicada originalmente en 1994 dentro del álbum Merry Christmas, continúa batiendo récords tres décadas después. El tema regresa cada año a los primeros puestos de las listas musicales del mundo como un himno indispensable de las festividades decembrinas.

En 2025, la canción alcanzó 22 semanas no consecutivas en el primer lugar del Billboard Hot 100, aunque en 2026 ese récord fue superado por Choosin' Texas, de Ella Langley.