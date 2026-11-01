Jennifer Lawrence regresa como Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre

Jennifer Lawrence ha vuelto a encender la chispa de Los juegos del hambre. A más de diez años de su última aparición como Katniss Everdeen, la actriz confirmó su participación en la precuela Sunrise on the Reaping (Amanecer en la cosecha).

En una reveladora entrevista en el pódcast Call Her Daddy , la estrella de Hollywood confesó lo emotivo que fue reencontrarse en el set con el mismo equipo de producción, además de compartir entrañables momentos con sus coestrellas.

A pesar de los años, detalló que la química con su compañero de set, Josh Hutcherson, quien interpretó a Peeta Mellark, permanecía intacta. "Josh y yo no podíamos ir ni al baño sin abrazarnos. Fue precioso volver a trabajar con el mismo equipo, los mismos camarógrafos y asistentes de dirección con los que crecí", confesó la actriz de 36 años

Lawrence también comentó acerca de la inconfundible irreverencia de Woody Harrelson, actor de Haymitch Abernathy en la trilogía original, quien, según relató entre risas, no dudó en colarse por la ventana de su hotel rompiendo cualquier protocolo.

Una precuela imperdible

Situada 24 años antes de la historia original, Sunrise on the Reaping muestra el fatídico Segundo Vasallaje de los Veinticinco y los 50° Juegos del Hambre. La película sigue los pasos de un joven Haymitch Abernathy, encarnado por Joseph Zada, en una edición doblemente letal de los juegos.

Esta entrega muestra el inicio de la revolución y expondrá los hechos que moldearon al futuro mentor alcohólico de Katniss Everdeen 24 años antes de que se conocieran en los sucesos del primer largometraje.

Dirigida por Francis Lawrence, la cinta cuenta con un reparto conformado por Mckenna Grace, Ben Wang, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Glenn Close y Elle Fanning, y llegará a los cines a nivel mundial el próximo 20 de noviembre.