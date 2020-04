Cuarentena: Artistas urbanos exhortan a respetar las reglas

El reguetonero De La Ghetto se mostró preocupado ante los acontecimientos e instó a sus fans a quedarse en casa y a ser precavidos para evitar el contagio. “Gracias a Dios mi familia y yo nos sentimos bien. Claro, un poco preocupados con la situación, pero siempre positivos de que esto pasará si seguimos las normas tal como son. Es súper importante quedarse en casa para así no estar expuestos a personas que podrían estar contagiadas y aún no tienen síntomas, y al llegar a tu casa sigas regando el virus a tus seres queridos”, dijo De La Ghetto a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Nuestros fans son nuestra familia extendida, y de la misma manera que exhorto a mi familia, los exhorto a ellos a cuidarse, que en este tiempo difícil se queden en sus casas. Mientras más rápido tomemos acción, más rápido saldremos de esto y podremos seguir compartiendo con todos ellos. Sin duda, sin ellos y sin nuestras familias, realmente no somos nadie. Cuídense”, agregó.

Manu Manzo, novel cantante venezolana radicada en Miami, aprovecha para aprender a cocinar.

“Estoy disfrutando mi tiempo en esta cuarentena haciendo cosas productivas, trato de no ver mucho Netflix, sino ver cosas buenas en YouTube sobre meditaciones y estoy aprendiendo mucho de cocina. Es clave que todos nos quedemos en casa, para que esto pase y volvamos a la normalidad”, comentó Manzo.

“Por ahora aprovechemos, llamemos a la familia y los amigos con los que no hemos hablado en mucho tiempo, desde casita donde estemos seguros y tomando las precauciones necesarias. Les mando mucho amor, todo va salir bien”, agregó.

Desde Puerto Rico, el reguetonero Darkiel dijo sentirse bien tal como reza el coro de su nuevo tema, Me siento bien, junto a Shaggy y Maffio. La canción y su videoclip fueron lanzados antes de que se desatara la pandemia del coronavirus, pero parecieran haber sido inspirados en los tiempos que corren. Al inicio del material visual se presenta un reportaje sobre los estragos del huracán María en la isla. La letra arranca así: “siempre existirán problemas y también gente valiente, siempre existirá el pasado y también lo que hay de frente”.

“Me siento tranquilo, aunque también estoy en modo de precaución. Estoy tomando medidas de limpieza y creo que es importante que nos quedemos en nuestros hogares. Es importante porque evitamos contagiarnos y por ende contagiar a nuestros seres queridos. En todas las familias hay menores y personas mayores que hay que cuidar”, recalcó Darkiel.

En la Isla del Encanto también se encuentran los integrantes del dúo RKM y Ken-Y. El cantante José Nieves, conocido como RKM, ahora tiene tiempo para algunas cosas que su agenda de trabajo le impedía hacer.

“Me siento un poco preocupado por esta situación en la que nos encontramos que sabemos que el mundo esta en crisis por lo del coronavirus. A parte de eso, he tomado esta crisis como una oportunidad para compartir en familia, para hacer cosas en el hogar que con el trabajo uno no tiende a hacer”, reveló.

Además, desde Caguas, Puerto Rico, instó a sus fans a tomar precauciones y lavarse bien las manos, y a emplear este tiempo para compartir en familia.

“Y quiero exhortar a todos a que tomen sus precauciones lavándose bien las manos, en ambos lados, no tan solamente en la palma, sino toda la mano. Cada vez que tenga contacto con algo, con algún objeto o lo que sea, lavarse bien, ande con su hand sanitizer (gel desinfectante) y, sobre todo, no salga de su hogar para evitar propagar el virus. Si no hay una necesidad de ir a una farmacia, a un puesto de gasolina, a comprar alimentos, pues quédese en su hogar, es lo mas recomendable, es lo mejor. Tome estos tiempos para compartir en familia, para conocerse y hacer de todo lo que uno no tiende hacer. Muchas bendiciones”, dijo RKM.

La pequeña Valeria Fernández de 12 años, quien dio sus primeros pasos en el género urbano hace apenas un año bajo el nombre artístico de VF7, también expresó preocupación. “Me siento preocupada por todo lo que esta pasando, pero con mucha fe. Es importante cooperar y quedarnos en casa para evitar mas contagios. Así que a todos mis fans les pido quedarse en casa, lavarse las manos y tomar todas las medidas de precaución. Quédate en casa”, exhortó desde su hogar en Puerto Rico.

Por otro lado, el colombiano Llane, exintegrante de Piso 21, cuya carrera despunta como solista, compartió qué ha estado haciendo por estos días de confinamiento en Miami, donde pasa la cuarentena.

“He estado pintando, componiendo música. No dejen de hacer lo que les gusta, conéctense con ese niño interior que llevan por dentro. Les mando un fuerte abrazo y de esta salimos”, dijo el intérprete de Me llamas y autor de Más de ti y Amor bailando.